¹õ¥Ó¥¥Ë¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤
¡¡¡ÖÁ´Ä»¼è¸©Ì±¤ÎËå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇòßÀÈþÅÆ(19)¤¬Âç¿Í¥â¡¼¥É¤Î¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó VOL.11¡×(½©ÅÄ½ñÅ¹)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£
¡¡¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ë¹õ¤¤¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤ÇÂçÃÀ¤ËÈ©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î¿·À±¤¬¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¥Ü¥Ç¥£¡ª¡×¡ÖÂç¿ÍÈþÅÆ¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¹¤®¥ä¥Ù¥§¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£