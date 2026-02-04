­à¤ªÇ¦¤Ó­á¥¹¥·¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡á2014Ç¯»£±Æ

¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê(36)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬­à¤ªÇ¦¤Ó­á¤Ç²óÅ¾¤º¤·¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤ä¤±¤É¡¡Âç¹¥¤­¤Ê²óÅ¾¼÷»Ê¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡¡º£Ç¯¤Ï²¿²ó¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¤¹¤·¤ò¤Ä¤Þ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î­à¤ªÇ¦¤Ó­á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤â¤°¤â¤°¤ì¤¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¥¹¥·¥í¡¼¹Ô¤±¤ë¿ÍÊª¤¬¹¬¤»¼Ô¤À¤Í¤§¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤À¡¼¡×¡Ö´é¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Î¿©¤ÙÊý¾åÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2003Ç¯¤«¤é10Ç¯´Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç³èÌö¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£