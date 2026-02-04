¡ÖÉÝ²á¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤¯¡×Ä¹ÃËà¹æµãáDAIGOà¥¬¥Áµ´¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·
¡Ö2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÏµîÇ¯¤è¤êµã¤¤¸¤ã¤¯¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎDAIGO¤¬ÀáÊ¬¤Çµ´¤ËÊ±¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ´¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤âµ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö#µîÇ¯¤è¤ê¾¯¤·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ñ¥Ñµ´¡¡#5ºÐ¤ÎÌ¼¤ÏÆ¦¤òµîÇ¯¤è¤ê»×¤¤¤Ã¤¤êÆ¦¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡¡#2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÏµîÇ¯¤è¤êµã¤¤¸¤ã¤¯¤ë¡¡#¸µµ¤¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡#µ´¤Ï³°Ê¡¤ÏÆâ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢µ´¤ËÊ±¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÀÖ¹õ¤¤µ´¤Î¤ªÌÌ¤òÃåÍÑ¡£¤ªÌÌ¤ÏÌÜ¤ÎÉôÊ¬¤¬¹õ¤¯Ê¤¤ï¤ì¡¢¸ý¸µ¤Ï²ç¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿ËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥¹¥×¥ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜµ¤¤Îµ´¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¡Ö¤³¡¢ÉÝ¤¹¤®¡£¤³¤ì¤Ïµã¤¯¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡¼¤Ë¡×¡Ö»ä¤âµã¤¤½¤¦¡£¾Ð¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤Ç¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÀáÊ¬º×¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÌÌ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÌÌ¼è¤Ã¤¿¤é¥¤¥±¥á¥ó¤È¤«ºÇ¹â¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡DAIGO¤Ï¡¢16Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤È·ëº§¡£20Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢24Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£