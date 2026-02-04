安藤優子、夫と作った料亭のような“茶系の夕食”を公開「美味しそう」「温かみのある食卓」「器が素敵」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が3日、自身のインスタグラムを更新。料亭のような盛り付けが目を引く“茶系の夕食”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「豪華に見えます」安藤優子＆夫が作った料亭のように盛り付けられた“茶系の夕食”
安藤は「昨日は何故かテーブルが茶系（笑）」と食卓の様子を紹介。前菜のサーモンと長芋は夫の手作りで、「サーモンの塩味のみでいただきます」と素材の味を楽しんだことを明かした。
さらに「三角お揚げには納豆を詰めてさっと焼きました これ大豆のかたまり（笑）で最高！」とユーモアを交えて説明。豚バラ肉についても「カリカリに焼いて脂を落としてから､生の長葱と和えて､お味は甘酢と白だしで」と調理法を丁寧につづっている。
このほか、カリフラワーの唐揚げも披露。「カリフラワーと言われなければ・・鶏肉!?ってなりますが（笑）」とコメントし、「カリフラワーの食べ方としてはかなりイケてると思います」と自信ものぞかせた。締めには麻婆豆腐を用意し、「いずれにしてもまっ茶色だわね！」と締めくくっている。
この投稿に、フォロワーからは「茶色系のお料理が1番美味しかったりします」「茶系のお料理美味しそうですね」「厚揚げに納豆は美味しそうですね」「温かみのある食卓」「器が素敵なので、茶系でもとても美味しそうで豪華に見えますね」などの声が寄せられている。
