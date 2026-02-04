射殺されたアレックス・プレッティ氏に手向けられた花やろうそく＝1月24日、米ミネソタ州ミネアポリス/Octavio Jones/AFP/Getty Images

（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで先月、男性市民が連邦移民当局の捜査官に射殺された事件をきっかけに、あまり聞き慣れない「左派系の銃擁護団体」に銃器講習への応募などが殺到している。

トランプ米大統領が武装した連邦職員を全米各地の街へ送り込むなか、従来は銃を敬遠する側だったリベラル、左翼の人々も武装を検討し始めた。米国では一般に、銃の所有者は共和党寄りの男性と思われがちだ。しかし近年、特に2020年以降は女性や同性愛者、非白人で銃を持つ人が増えている。

カリフォルニア州の左派系銃団体「LAプログレッシブ・シューターズ」では、週末の講習が3月末まで満席になっている。ミネソタ州のミネアポリス・セントポール都市圏で性的少数者を対象に活動する「ピンク・ピストルズ・ツインシティーズ」でも、銃の携帯許可を取るための講習への応募者が1クラス平均5人から25人に増加。関心の高まりを受けて最近7クラスを増設したが、そちらも席が埋まりつつある。インターネット上で拡散するミームの表現を借りれば、今や「右派が銃規制を論じ、左派が銃を買う」時代になった。

ミネアポリスで射殺されたアレックス・プレッティ氏は退役軍人省の病院で集中治療室（ICU）の看護師を務め、環境問題に関心を持つアウトドア派でもあった。米国人の3分の1を占める銃所有者の一人で、合法的に入手した銃をホルスターに入れて携帯していたが、連邦職員はその銃を取り上げたうえで同氏を射殺した。

多様性を掲げる銃団体「ア・ベター・ウェー2A」の設立者で会長のジョーダン・レバイン氏によると、同団体にはここ2〜3週間、銃団体や講師から、ウェブサイト上のリンク集に載せてほしいという要望が相次いでいる。

「全米アフリカ系米国人銃協会」（NAAGA）の設立者で会長のフィリップ・スミス氏は、第2次トランプ政権の発足やプレッティ氏の射殺事件をきっかけに同団体の会員数が増加していると述べた。

銃の販売は恐怖感と政治によって大きく促進される。銃乱射事件や国内テロが起きた後には銃を買う人が増え、民主党の大統領が選ばれて銃規制法の成立が予想されるとまた増える。銃文化を研究する政治学者のマット・ラコーム氏によれば、その逆もまた然りで、トランプ氏が16年大統領選に勝利した時は銃の販売数が減り、第2次政権でも低めの水準を維持してきた。ただし、全米規模のデータの陰で局所的に小さな流れが進んでいる可能性もあると、同氏は説明する。

「脅威を感じて銃を買ったり携帯したりするというのは、もはや保守派に限った反応ではないと思われる」（ラコーム氏）

トランプ政権が全米各地の街で移民取り締まりを続けるなか、市民らは移民税関捜査局（ICE）に反対するデモに参加したり、武装して近所をパトロールしたりするようになった。武装自警団の結成を呼びかけている銃団体もある。

トランプ政権はプレッティ氏が銃を携帯していたのがいけないと主張したが、これはトランプ氏の一部支持者からも反発を招いた。ホワイトハウスのレビット報道官は先月26日、「米国民には武器を持つ憲法上の権利があるものの、合法的な移民取り締まりを妨害する憲法上の権利はない」と断じた。

黒人の銃団体「ブラック・ガンズ・マター」の設立者でリバタリアン（自由至上主義者）を自認するマジ・トゥーレ氏は、過去2回の大統領選でトランプ氏に投票した。しかし、トランプ氏が銃所持の権利を認める憲法修正第2条の強力な擁護者だと考えたことはないと話す。同氏はその理由として、トランプ氏が第1次政権で銃の連射を可能にする改造装置「バンプストック」を禁止したことや、18年に「危険人物」から裁判所の承認なく銃を没収する措置を支持すると発言したことを挙げ、プレッティ氏に対するコメントも「予想の範囲内」だと述べた。

トゥーレ氏は「トランプ政権は今、自分たちの政治目標に反対する者が武装すれば犯罪者とみなすと公言している」と述べ、「この件は今後、私の投票に1000％影響するだろう」と断言した。

米シンクタンク「ケイトー研究所」の上級研究員、パトリック・エディントン氏は、プレッティ氏をめぐるトランプ政権の発言について、銃規制に対する政権の無節操な立場を示す一例にすぎないと述べた。司法省は昨秋、トランスジェンダーの銃購入禁止を検討中と報じられた。また米紙ワシントン・ポストは先週、同省が銃購入の申請用紙に出生時の性別を明記するよう義務づける方針だと伝えた。エディントン氏は「特定のグループに銃所持を認めないと言い出したら、次はどのグループが標的になるか」と問いかけた。

ラコーム氏は「銃を携帯したり所有したりする人が黒人や左派だった場合に適用される基準は、右派の銃所有者に適用される基準とは異なるようだ」と指摘する。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、プレッティ氏を「扇動者、もしくは恐らく反乱者」と呼んだ。銃所有者たちは左派、右派を問わず、この説に賛同しかねている。

左派銃団体「リベラル・ガン・クラブ」の報道担当者、ララ・スミス氏もプレッティ氏に連帯感を示し、「私たち銃コミュニティーの仲間だ」と語った。