フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が4日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相＝当時（67）＝を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上徹也被告（45）の弁護人が同日、求刑通り無期懲役を言い渡した奈良地裁判決を不服とし、大阪高裁に控訴したことについて、私見を述べた。

古舘氏は「僕は控訴と聞いた時に正直よかったと思いました」と切り出した。「旧統一教会の問題は全く終わっておりません。ようやく脱会した人、2世信者の苦悩。そして何よりも一方で、政治と旧統一教会のズブズズの関係も何らしっかりと解消されないで今に至ってます。そういうことを考えた時に決して、忘れないためにも、こういうことはスピード感で二審の方もっていう動きなんでしょうけど、よかったと思いました」と語った。

さらに「僕なんかは、理屈の上では今回の無期懲役っていうのはそうだろうなと思うんですけど、感情の部分でもっとストレートにはっきりとね。生い立ちに多大な影響は与えたけど、しかしながら法律には情状酌量はできないんだとそれぐらい簡潔に言ってほしいっていう感情論がありますから。だから私は控訴して本当によかったと思います」と語った。

主任弁護人は「被告と協議した結果、一審判決を是正する機会を得るべく控訴申立書を提出した」とするコメントを出した。申立書の内容は明らかにしなかった。

弁護側によると、被告の母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）へ入信し、総額1億円に上る多額の献金をして家庭が困窮。一審で、被告の不遇な生い立ちが動機に結び付いたとし、量刑について「重くても懲役20年までにとどめるべきだ」と訴えていた。

判決によると22年7月8日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で演説中だった安倍氏を手製のパイプ銃で銃撃し、殺害した。