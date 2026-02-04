日本ハムの新庄剛志監督（５４）が４日、西川遥輝外野手（３３）の大改造を予告した。フリー打撃前のティー打撃で、横尾打撃コーチを交え、身振り手振りで直接指導。「彼は何十年も活躍してきて、ここ何年間良くない。じゃあ、そのフォームじゃダメだろ、その打ち方じゃあダメだろと。僕が相手ベンチから、楽天の時に見て、僕だったらこういう教え方をするのになっていうことを伝えてバッティングしてもらったら、一気に変わりました」と、フリー打撃ではサク越えも披露した。

スタンスを狭くするような助言を送り、「左足のふくらはぎでぎゅって押してもらえるようなバッター。長距離バッターの打ち方ですよね。スタンスがちょっと広くて、点で打ってしまうようなイメージだったんですよ。そのスタンスをものすごく狭くさせて。手は器用な選手なんで、回転で、今までの西川くんの手のボールを捉える器用さで、バーって打ったらいい打球が何球かあったじゃないですか。フックグリップにさせたかな。変わろうという、変わっていこうよっていうものも見せていかないとね。全然違うやんっていう西川くんを見せていかないといけない」。昨季は４９試合で打率１割７分４厘。５年ぶり古巣での新たな西川誕生に期待した。

西川も「新しい自分を見つけたい」と話しており、指揮官は「昔は言うこと聞かない子だったらしいからね（笑）。変えたというその勇気は、変わってくれたんだってうれしかったですよね」と、西川の姿勢にも感謝した。