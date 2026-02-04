３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、全３０選手が出そろった。打線には５人のメジャーリーガーが並ぶ可能性もあり、超重量打線形成の夢が広がった。

最後の１枠に吉田が滑り込んだことによって、打力に振り切ったオーダーを組むことも可能になった。吉田が左翼、鈴木（カブス）が中堅、昨季セ・リーグ本塁打王の佐藤輝（阪神）が右翼に入れば、一、三塁の村上（ホワイトソックス）、岡本（ブルージェイズ）に指名打者の大谷（ドジャース）を加えた強打者を１番から６番にズラリと並べることができる。

本塁打王はＮＰＢで岡本と村上が３度ずつ、佐藤輝が１度、大谷がメジャーで２度輝いており、４人合わせれば９度に上る。自己最多の本塁打を並べると大谷５５本（２５年）、誠也３８本（２１年）、吉田２９本（１９年）、岡本４１本（２３年）、村上５６本（２２年）、佐藤輝４０本（２５年）で合計２５９発という破壊力だ。

さらに、これまでの通算では大谷が３２８本（日４８、米２８０）、誠也が２６９本（日１８２、米８７）、吉田が１６２本（日１３３、米２９）、岡本が２４８本、村上が２４６本、佐藤輝が１２４本。合計１３７７本塁打のラインアップがかなえば、ジャッジら超豪華メンバーが集う米国などライバルにとっても脅威になりそうだ。

短期決戦では本塁打は計算できないという見方もあるが、本塁打で勝負の流れが大きく傾くのも事実。前回大会でも準決勝・メキシコ戦では３点を追う７回に吉田が同点の３ラン。決勝の米国戦でも村上、岡本が本塁打を放って主導権を握った。

６人の長距離砲だけではなく、牧（ＤｅＮＡ）、森下（阪神）、近藤、牧原大（ともにソフトバンク）ら出塁率が高く勝負強い打者もそろっている侍ジャパン。井端監督の手腕に注目が集まる。