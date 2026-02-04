ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¡¿·¤¿¤ÊàÊ¸½ÕË¤á¼õ¤±¹â»Ô¼óÁê¤Ë²þ¤á¤ÆÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÀâÌÀ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤À¤é¤±¡×
¡¡½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤òÁ´¹ñ¤Ç±þ±çÃæ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò¤á¤°¤ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡¡ÅÅ»ÒÈÇ¡×¡Ê£³Æü¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤ä¡¢£Î£È£Ë¡ÖÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡×¡Ê£±Æü¡Ë¤Î½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×»á¤¬ÂåÍý¤Ç½ÐÀÊ¡£·çÀÊ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÆü¤ÎÍ·Àâ²ñ¾ì¤Ç¡¢Ç®Îõ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤È°®¼ê¤·¤¿ºÝ¡¢¼ê¤ò¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ÆÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ê¤¬¼ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÔ¸µ»á¤Ï¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¬£²ÆüÁ°¤«¤é½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ï¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ç¤µ¤¨¿ÈÂÎ¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤·¤·¤Ä¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ç¡Ø³°°ÙÆÃ²ñ¥Û¥¯¥Û¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤È¯¸À¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤À¤é¤±¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤êÁªµó¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤È¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢£Î£È£Ë¤ÇÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£