元尼神インター誠子、人気女優2人と手巻き寿司「豪華なもてなし」「おしゃれなホームパーティー」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が2月3日、自身のInstagramを更新。女優の吉本実憂と小島藤子と共に手巻き寿司を楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。
誠子は「東京の妹ちゃんと、節分手巻き。いつもたくさん食べてくれてありがとう。小鬼ちゃんたちに福が訪れますように」とコメントし、吉本と小島が手巻き寿司を前に手を合わせるポーズや、頭に鬼のツノをつけている写真など複数枚投稿。ネタが綺麗に盛り付けられた大皿や手巻き用の海苔、そして節分らしく升に入った豆が並んだ食卓を囲む、笑顔の2人の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「豪華なもてなし」「楽しそう」「おしゃれなホームパーティー」「メンバーが豪華すぎる」「優しさがあふれてる」「小鬼ちゃんたち、可愛すぎて福しか来ない」「素敵な節分ですね」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】