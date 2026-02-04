映画「教場」公式X、timelesz佐藤勝利＆浦上晟周の後編出演に言及 劇中セリフなぞらえた“粋回答”が話題「素敵」「愛に溢れてる」
【モデルプレス＝2026/02/04】映画「教場 Requiem」（2月20日公開）の公式X（旧Twitter）が同月4日に更新された。同映画の前編「教場 Reunion」に出演していたtimeleszの佐藤勝利、俳優の浦上晟周について言及した。
【写真】「教場」後編クレジットのみ出演しているtimeleszメン
同アカウントは「昨日は映画『教場 Requiem』 完成披露試写会で初めてお客様に本編を観ていただき、教場チーム一同大変嬉しく思っております」と3日に行われた完成披露イベントについて触れた。続けて「映画『教場 Requiem』には佐藤勝利さんと浦上晟周さんは出演しておりませんが、『卒業できずに辞めていった者も私の生徒だ』という劇中の風間のセリフを尊重し、出演者のクレジット表記には名前を残させていただいております」と佐藤、浦上のクレジットを記載している理由について説明した。
後編の映画「教場 Requiem」の前編「教場 Reunion」（1月1日よりNetflixで配信開始）に出演していた佐藤と浦上。劇中で2人は退学となっていた。本作の主演・木村拓哉演じる風間公親役のセリフになぞらえた粋な演出に、ファンからは「素敵」「愛に溢れてる」「粋な演出」などと反響が上がっている。
内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）をドラマ化し、話題となった同シリーズ。連続ドラマ放送から3年の月日が経ち、集大成となる「教場 Requiem」が完成。木村×監督：中江功氏×脚本：君塚良一氏」のゴールデントリオが再集結した待望の新作となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「教場」後編クレジットのみ出演しているtimeleszメン
◆「教場」timelesz佐藤勝利＆浦上晟周の出演に言及
同アカウントは「昨日は映画『教場 Requiem』 完成披露試写会で初めてお客様に本編を観ていただき、教場チーム一同大変嬉しく思っております」と3日に行われた完成披露イベントについて触れた。続けて「映画『教場 Requiem』には佐藤勝利さんと浦上晟周さんは出演しておりませんが、『卒業できずに辞めていった者も私の生徒だ』という劇中の風間のセリフを尊重し、出演者のクレジット表記には名前を残させていただいております」と佐藤、浦上のクレジットを記載している理由について説明した。
◆木村拓哉主演「教場」シリーズ
内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）をドラマ化し、話題となった同シリーズ。連続ドラマ放送から3年の月日が経ち、集大成となる「教場 Requiem」が完成。木村×監督：中江功氏×脚本：君塚良一氏」のゴールデントリオが再集結した待望の新作となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】