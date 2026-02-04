きょう2月4日は立春です。暦の上では春が始まりました。

4日朝県内は寒い朝となりましたが、日中は気温が上がり、春の足音を感じる風景も見られました。

いちき串木野市です。地面からはフキノトウやツクシが顔を出していました。

4日朝の県内は放射冷却が強まり、最低気温が伊佐市大口でマイナス6.7度を観測するなど10地点で氷点下となりました。しかし日中は晴れ間が広がり、最高気温は、鹿児島市で17度肝付町前田で16.9度など、およそ2週間ぶりに15度を超え、平年を上回りました。

（住民）「きょうは特にぽかぽか日和。春が来たようだ」

いちき串木野市から南におよそ380キロ。鮮やかなピンクが青空に映えます。奄美大島です。

奄美市郊外の道路周辺にはおよそ1000本のヒカンザクラが植えられています。5分咲きほどの木が多い中で、満開の木も。

（神奈川県から）「色が濃い。神奈川に比べれば（春を）だいぶ先取りしている。こんなに温かい」

今月中旬には満開となりそうです。日中、奄美市は18.6度まで気温が上がりました。4日、日中は寒さが緩んだものの、今週末は再び厳しい寒さが予想されます。

