AKB48・向井地美音、体調不良で4日の公演を休演 「当日のお知らせとなりましたことを深くお詫びいたします」
アイドルグループ・AKB48の公式サイトが、4日更新され、向井地美音が体調不良のため、同日の公演を休演すると発表した。
【写真】春で…卒業を発表した向井地美音の投稿
サイトでは「【本日の劇場公演】出演メンバー変更のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「いつもAKB48へのご声援、誠にありがとうございます。本日（2026年2月4日）の『ここからだ』公演に出演予定でした向井地美音ですが、体調不良のため休演させていただきます」と発表した。
午後7時からの公演は向井地に代わり、太田有紀が出演することも伝えた。サイトでは「当日のお知らせとなりましたことを深くお詫びいたします。何卒ご理解とご了承のほどよろしくお願い申し上げます」と結んだ。
