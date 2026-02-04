古市憲寿、「これ関東でも流れてます？」ドラマにツッコみ
古市憲寿氏が、4日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金 後2：48〜3：42／生放送）に出演。「これ関東でも流れてます？ちょっと恥ずかしくないですか」とツッコむ一幕があった。
【写真】『とれたてっ！』青木源太アナ、関東地方での放送決定を報告
同番組では、ご近所トラブル、嫁姑問題、詐欺被害など、身近に起こりうるリアルな「修羅場」をドラマ仕立てで紹介する「修羅場ストーリー」というコーナーが設けられている。今回は、主人公が働くデイサービスセンターを買収した高慢な新社長の悪事を、主人公の息子が暴露・拡散するというストーリーだった。
ドラマ終了後、MCの青木源太アナウンサーから感想を聞かれた古市は「これ関東でも流れてます？ちょっと恥ずかしくないですか」とポツリ。「何言ってるんですか!?」と反応する青木アナに対して、「関西だけなら良かったですけど、関東までバレちゃったら…」とコメントしていた。
それに対して青木アナは「このだいたい3時過ぎに修羅場をお届けするというのが『とれたてっ！』ですから」と反論。「固定ファンも増えているんです」とアピールしていた。
なお、『とれたてっ！』は、25日から関東地区で放送枠が拡大。午後1時50分から2時間生放送を届ける。
