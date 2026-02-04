¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡ÖLV40¤Îº£¤¬¤ï¤¿¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×³¨Æüµ¤Ç»×¤¤ÃÚ¤»¤ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤µ¤¬¤·¤ÎÎ¹¡×
ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢³¨Æüµ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃÚ¤»¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«LV40¤ÇÁÐ»Ò¤ò»º¤à¤Ê¤ó¤Æ¿ÍÀ¸¡×¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤ÀËèÆü¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È½Ò²û¡£¤â¤Ã¤È¼ã¤¯¤Ç»º¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÌµ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÁÐ»Ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¡ÖLV40¤Îº£¤¬¤ï¤¿¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤òà¿©¤ÙÊªá¤ËÎã¤¨¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ò¡ÖÂçÊÑ¤À¤±¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤é¤±¡×¡Ö¿·Á¯¤ÇÁ´Éô¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¹ÎÄê¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÁÐ»Ò¤ÎÉ½¾ð¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï»×¤¤½Ðºî¤ê¤ÎÎ¹¤À¤±¤É¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤µ¤¬¤·¤ÎÎ¹¡×¤ÈÉ½¸½¡£¹¥¤¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼ç¿Í¸øÃ£¤¬Ä¹¤¤Ï¢ºÜ¤ÎÃæ¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¤â»÷¤Æ¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¡×¤È¡¢æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Â´¶¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
