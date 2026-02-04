【第4話】 2月4日公開

第4話を読む

【拡大画像へ】

フレックスコミックスは2月4日、ぜろよん氏のマンガ「異世界エルフ村のおまわりさん」第4話をCOMICメテオにて公開した。

本作は、勇者として交番ごと異世界に召喚され、エルフ村でおまわりさんをすることになった小来川壮二が、常識から外れた世界に振り回される日々を送るという作品。

第4話では、巡回連絡のためにユルシとともに村のエルフたちを訪問。中には問題のあるエルフもおり、大魔導士・カナリアは壮二に時間停止×感度3千倍の魔法コンボを決めようとしてくる。

□コミックメテオ「異世界エルフ村のおまわりさん」のページ

【あらすじ】

厄災を止める勇者として、ある日突然交番ごと異世界に召喚されてしまった警察官の小来川壮二。だが、厄災は200年以内にくるという気の長い話だった。とりあえずエルフ村の治安を守ることにしたが、常識から外れた世界に振り回される日々を送る毎日。それでも、「税金泥棒」「国家の犬」など市民からのあたりがキツかった日本にいた時とは違い、エルフたちからの感謝と信頼に、壮二はこのままここにいてもいいかなと思い始め…異世界エルフ村×おまわりさんの異世界警察(ラブもある)コメディ!!

(C)ぜろよん・COMICメテオ