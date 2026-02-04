２月１３日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のＴＯブックス<500A.T>の公開価格が、仮条件（３８１０～３９１０円）の上限である３９１０円に決定した。



同社は、ライトノベルやコミックを中心とした出版社で、代表作は「本好きの下剋上」「水属性の魔法使い」など。「人気作品を外部へライセンスして映像化する」という従来の出版社のビジネスモデルとは異なり、ＩＰ（知的財産）の発掘・編集・コミカライズから、音声化・舞台化・アニメ化・グッズ展開などの企画までを一体で設計する「ＩＰプロデュース型」の構造を特徴としている。公募株式数４８万６７００株、売出株式数４２万１８００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１３万６２００株を予定。主幹事はＳＭＢＣ日興証券。



