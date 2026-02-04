ダイキン工業<6367.T>はこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想の修正を発表した。売上高を４兆８４００億円から４兆９２００億円（前期比３．５％増）へ上方修正した一方、営業利益を４３５０億円から４１３０億円（同２．８％増）へ下方修正した。



同時に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）決算は、売上高が３兆６６６３億円（前年同期比２．０％増）、営業利益が３０７９億１０００万円（同３．４％減）だった。主力の空調・冷凍機事業は堅調。化学事業で半導体需要減速の影響を受けて大幅減益となり、全体の営業利益にも響いた。なお、営業外収益の増加などで純利益段階では前年同期比プラスで着地した。



出所：MINKABU PRESS