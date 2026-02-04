メンバーズ <2130> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終損益(非連結)は5億3300万円の黒字(前年同期は9500万円の赤字)に浮上し、通期計画の9億3000万円に対する進捗率は5年平均の44.0％を上回る57.3％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期非連結比10.6％減の3億9700万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の最終利益は前年同期比49.6％増の3億3800万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.0％→7.9％に改善した。



株探ニュース

