　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59608.80　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56758.91　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
56481.07　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
56006.72　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55277.43　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54980.83　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

54293.36　　★日経平均株価4日終値

54073.80　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
53710.25　　均衡表転換線(日足)
53621.06　　6日移動平均線
53202.76　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
52870.16　　25日移動平均線
52518.08　　新値三本足陰転値
52490.90　　均衡表基準線(日足)
52404.64　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51713.31　　均衡表転換線(週足)
51666.53　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51424.69　　13週移動平均線
50943.60　　75日移動平均線
50462.89　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49660.93　　均衡表雲上限(日足)
49646.62　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49590.46　　均衡表雲下限(日足)
49259.26　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48802.56　　26週移動平均線
48309.00　　均衡表基準線(週足)
47868.54　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46090.47　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45200.48　　ボリンジャー:-1σ(26週)
44328.22　　200日移動平均線
41598.40　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38930.50　　均衡表雲上限(週足)
37996.31　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37122.10　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　66.20(前日60.65)
ST.Slow(9日)　　58.30(前日56.73)

ST.Fast(13週)　 87.96(前日90.20)
ST.Slow(13週)　 88.41(前日89.16)

［2026年2月4日］

株探ニュース