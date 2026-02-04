【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59608.80 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56758.91 ボリンジャー:＋3σ(13週)
56481.07 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56006.72 ボリンジャー:＋2σ(26週)
55277.43 ボリンジャー:＋2σ(25日)
54980.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)
54293.36 ★日経平均株価4日終値
54073.80 ボリンジャー:＋1σ(25日)
53710.25 均衡表転換線(日足)
53621.06 6日移動平均線
53202.76 ボリンジャー:＋1σ(13週)
52870.16 25日移動平均線
52518.08 新値三本足陰転値
52490.90 均衡表基準線(日足)
52404.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51713.31 均衡表転換線(週足)
51666.53 ボリンジャー:-1σ(25日)
51424.69 13週移動平均線
50943.60 75日移動平均線
50462.89 ボリンジャー:-2σ(25日)
49660.93 均衡表雲上限(日足)
49646.62 ボリンジャー:-1σ(13週)
49590.46 均衡表雲下限(日足)
49259.26 ボリンジャー:-3σ(25日)
48802.56 26週移動平均線
48309.00 均衡表基準線(週足)
47868.54 ボリンジャー:-2σ(13週)
46090.47 ボリンジャー:-3σ(13週)
45200.48 ボリンジャー:-1σ(26週)
44328.22 200日移動平均線
41598.40 ボリンジャー:-2σ(26週)
38930.50 均衡表雲上限(週足)
37996.31 ボリンジャー:-3σ(26週)
37122.10 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 66.20(前日60.65)
ST.Slow(9日) 58.30(前日56.73)
ST.Fast(13週) 87.96(前日90.20)
ST.Slow(13週) 88.41(前日89.16)
［2026年2月4日］
