

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59608.80 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56758.91 ボリンジャー:＋3σ(13週)

56481.07 ボリンジャー:＋3σ(25日)

56006.72 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55277.43 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54980.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)



54293.36 ★日経平均株価4日終値



54073.80 ボリンジャー:＋1σ(25日)

53710.25 均衡表転換線(日足)

53621.06 6日移動平均線

53202.76 ボリンジャー:＋1σ(13週)

52870.16 25日移動平均線

52518.08 新値三本足陰転値

52490.90 均衡表基準線(日足)

52404.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51713.31 均衡表転換線(週足)

51666.53 ボリンジャー:-1σ(25日)

51424.69 13週移動平均線

50943.60 75日移動平均線

50462.89 ボリンジャー:-2σ(25日)

49660.93 均衡表雲上限(日足)

49646.62 ボリンジャー:-1σ(13週)

49590.46 均衡表雲下限(日足)

49259.26 ボリンジャー:-3σ(25日)

48802.56 26週移動平均線

48309.00 均衡表基準線(週足)

47868.54 ボリンジャー:-2σ(13週)

46090.47 ボリンジャー:-3σ(13週)

45200.48 ボリンジャー:-1σ(26週)

44328.22 200日移動平均線

41598.40 ボリンジャー:-2σ(26週)

38930.50 均衡表雲上限(週足)

37996.31 ボリンジャー:-3σ(26週)

37122.10 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 66.20(前日60.65)

ST.Slow(9日) 58.30(前日56.73)



ST.Fast(13週) 87.96(前日90.20)

ST.Slow(13週) 88.41(前日89.16)



［2026年2月4日］



