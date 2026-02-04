日本空港ビルデング <9706> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.4％増の343億円に伸び、通期計画の399億円に対する進捗率は86.0％となり、前年同期の86.2％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.5％増の55.8億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比33.2％増の139億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.7％→18.7％に上昇した。



株探ニュース

