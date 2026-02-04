[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1512銘柄・下落1400銘柄（東証終値比）
2月4日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1512銘柄、下落は1400銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが109銘柄、値下がりは115銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は240円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9610> ウィルソンＷ 300 +68（ +29.3%）
2位 <4512> わかもと 361 +51（ +16.5%）
3位 <6941> 山一電機 7390 +660（ +9.8%）
4位 <3668> コロプラ 462 +41（ +9.7%）
5位 <4503> アステラス 2429 +181.5（ +8.1%）
6位 <6803> ティアック 114 +7（ +6.5%）
7位 <1994> 高橋ウォール 557 +26（ +4.9%）
8位 <2413> エムスリー 1970 +81.5（ +4.3%）
9位 <6099> エラン 691 +24（ +3.6%）
10位 <5704> ＪＭＣ 416 +14（ +3.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2153> Ｅ・ＪＨＤ 1517.2 -267.8（ -15.0%）
2位 <3492> ミラースＲ 83500 -11400（ -12.0%）
3位 <4475> ＨＥＮＮＧＥ 1045 -93（ -8.2%）
4位 <6367> ダイキン 17905 -1470（ -7.6%）
5位 <6368> オルガノ 15170 -1220（ -7.4%）
6位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
7位 <7859> アルメディオ 182.4 -11.6（ -6.0%）
8位 <8150> 三信電 3069 -166（ -5.1%）
9位 <3433> トーカロ 2537.9 -128.1（ -4.8%）
10位 <7810> クロスフォー 180 -9（ -4.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4503> アステラス 2429 +181.5（ +8.1%）
2位 <2413> エムスリー 1970 +81.5（ +4.3%）
3位 <4911> 資生堂 2882 +94.0（ +3.4%）
4位 <4208> ＵＢＥ 2881 +81.5（ +2.9%）
5位 <8354> ふくおかＦＧ 6210 +156（ +2.6%）
6位 <4689> ラインヤフー 384.3 +6.1（ +1.6%）
7位 <9104> 商船三井 5162.9 +62.9（ +1.2%）
8位 <6674> ＧＳユアサ 3880 +38.0（ +1.0%）
9位 <6701> ＮＥＣ 4768 +46（ +1.0%）
10位 <7011> 三菱重 4799.9 +43.9（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6367> ダイキン 17905 -1470（ -7.6%）
2位 <6752> パナＨＤ 2100 -94.0（ -4.3%）
3位 <6963> ローム 2620 -115.0（ -4.2%）
4位 <8306> 三菱ＵＦＪ 2903 -46.5（ -1.6%）
5位 <7832> バンナムＨＤ 3870 -52（ -1.3%）
6位 <8604> 野村 1354 -16.0（ -1.2%）
7位 <8750> 第一生命ＨＤ 1403.6 -14.9（ -1.1%）
8位 <3402> 東レ 1227.3 -12.7（ -1.0%）
9位 <6305> 日立建機 5916.7 -59.3（ -1.0%）
10位 <3289> 東急不ＨＤ 1468.1 -14.4（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
