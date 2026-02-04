　2月4日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1512銘柄、下落は1400銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが109銘柄、値下がりは115銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は240円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9610>　ウィルソンＷ　　　　300　　 +68（ +29.3%）
2位 <4512>　わかもと　　　　　　361　　 +51（ +16.5%）
3位 <6941>　山一電機　　　　　 7390　　+660（　+9.8%）
4位 <3668>　コロプラ　　　　　　462　　 +41（　+9.7%）
5位 <4503>　アステラス　　　　 2429　+181.5（　+8.1%）
6位 <6803>　ティアック　　　　　114　　　+7（　+6.5%）
7位 <1994>　高橋ウォール　　　　557　　 +26（　+4.9%）
8位 <2413>　エムスリー　　　　 1970　 +81.5（　+4.3%）
9位 <6099>　エラン　　　　　　　691　　 +24（　+3.6%）
10位 <5704>　ＪＭＣ　　　　　　　416　　 +14（　+3.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2153>　Ｅ・ＪＨＤ　　　 1517.2　-267.8（ -15.0%）
2位 <3492>　ミラースＲ　　　　83500　-11400（ -12.0%）
3位 <4475>　ＨＥＮＮＧＥ　　　 1045　　 -93（　-8.2%）
4位 <6367>　ダイキン　　　　　17905　 -1470（　-7.6%）
5位 <6368>　オルガノ　　　　　15170　 -1220（　-7.4%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
7位 <7859>　アルメディオ　　　182.4　 -11.6（　-6.0%）
8位 <8150>　三信電　　　　　　 3069　　-166（　-5.1%）
9位 <3433>　トーカロ　　　　 2537.9　-128.1（　-4.8%）
10位 <7810>　クロスフォー　　　　180　　　-9（　-4.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4503>　アステラス　　　　 2429　+181.5（　+8.1%）
2位 <2413>　エムスリー　　　　 1970　 +81.5（　+4.3%）
3位 <4911>　資生堂　　　　　　 2882　 +94.0（　+3.4%）
4位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2881　 +81.5（　+2.9%）
5位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 6210　　+156（　+2.6%）
6位 <4689>　ラインヤフー　　　384.3　　+6.1（　+1.6%）
7位 <9104>　商船三井　　　　 5162.9　 +62.9（　+1.2%）
8位 <6674>　ＧＳユアサ　　　　 3880　 +38.0（　+1.0%）
9位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4768　　 +46（　+1.0%）
10位 <7011>　三菱重　　　　　 4799.9　 +43.9（　+0.9%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6367>　ダイキン　　　　　17905　 -1470（　-7.6%）
2位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2100　 -94.0（　-4.3%）
3位 <6963>　ローム　　　　　　 2620　-115.0（　-4.2%）
4位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　　 2903　 -46.5（　-1.6%）
5位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 3870　　 -52（　-1.3%）
6位 <8604>　野村　　　　　　　 1354　 -16.0（　-1.2%）
7位 <8750>　第一生命ＨＤ　　 1403.6　 -14.9（　-1.1%）
8位 <3402>　東レ　　　　　　 1227.3　 -12.7（　-1.0%）
9位 <6305>　日立建機　　　　 5916.7　 -59.3（　-1.0%）
10位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1468.1　 -14.4（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

