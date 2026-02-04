日本野球機構（NPB）は4日、3月に開催される「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の日本代表にレッドソックスの吉田正尚外野手を選出。背番号は「34」に決まったと発表した。これで出場全30選手が揃い、メジャー組からは過去最多の9人が選ばれた。

■連覇をかけて

日本代表「侍ジャパン」のメンバーは、前日まで30名中29名が発表されていたが、残り1枠にレッドソックスの吉田が選ばれた。

代表入りを果たした吉田は「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます（原文ママ）」と公式サイトを通じてコメント。連覇達成に意欲を見せた。

吉田は前大会で打率.409、2本塁打、13打点の活躍。再び、打線の中軸としての役割が求められる。今大会は大谷翔平投手（ドジャース）を始め、メジャー組から過去最多の9人が選出された。