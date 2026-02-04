日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「無意識の差別 マイクロアグレッションを学ぶ夜」。

バナナマン・日村勇紀を夫に持つフリーアナウンサーの神田愛花は「共働きじゃないですか？我が家って。で、『旦那さんが稼いでるのに、なんで仕事するの？』ってよく言われるんですよ。ＳＮＳとかでも言われますし」と切り出した。

さらに「卵とか今、値上がりしてるんですけど。安いのを買いたいじゃないですか。今、高いっていうのを例えば番組で言ったりすると『いや、いや、２人でそんだけ稼いでるんだったら』『嘘じゃないか？』みたいな。よく言われるので。旦那さんが働いてたら女性が稼いじゃいけないのかな？とか。すごくなんかモヤモヤします」と話した。

上田は「仮に稼いでたとしても『卵が高い』っていう感覚は変わんないもんね？」と苦笑。神田アナは「生活水準を変えたくないっていうのもあったりするので。関係ないのにって思うんですよね」とうなずいた。

上田が「でも、実際に稼いではいるんだもんね？」と聞くと、神田アナは「稼いではいます」と即答しスタジオを笑わせていた。