中道改革連合（資料写真）

大詰めを迎えた第５１回衆院選で苦戦が伝えられる中道改革連合が比例票の上積みに懸命だ。全国１１ブロックの上位を公明党系の比例単独候補者が占め、重複立候補者の復活枠が狭まっているためだ。公明が選挙区でも本腰を入れることで巻き返しを図るが、他選挙区の中道候補の惜敗率が事務所内の日々の話題となるなど「身内の競り合い」（中道関係者）の雰囲気も漂い始めている。

共同通信社が１月３１日〜２月２日に実施した世論調査を神奈川新聞が分析した結果によると、比例南関東ブロック（定数２３）での中道の獲得見通しは７議席。現段階では２０２４年の前回選で立憲民主（６）と公明（２）の両党が獲得した８議席に届いておらず、合併効果がうかがえない。

中道の名簿では上位３議席を公明系の比例単独候補が占めている。その現状に照らすとブロック内の神奈川、千葉、山梨県の各選挙区で戦い、名簿に重複搭載されている立民系２８候補の比例復活の枠は４程度にとどまる。

「神奈川重鎮の◎◎さんと△△さんは選挙区で勝てますよね」。野田佳彦共同代表のお膝元、千葉県の中道陣営関係者は日々の情勢把握に追われる。「神奈川の有力前職が勝ち抜いてくれないと、千葉などへの比例枠が削られる」からだ。「『選挙区善戦』で終わられてしまうと惜敗率で勝てない。だからといって大敗を望むわけにもいかないし…」と複雑な心境をのぞかせた。