2月3日、今井翼がInstagramで、近藤真彦とのツーショット写真を公開。2人旅のロケを告知し、その近影が話題となっている。

「CS日テレが運営する有料の専門チャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で2月27日、『近藤真彦＆今井翼 男ふたりの青春旅 in ベトナム』という旅番組がオンエアされるのです。

行き先は世界中から観光客が訪れる人気リゾート地・ベトナムのダナン。アクティブスポーツや観光、グルメなどを通して、2人の距離感も変わっていくとのことです」（芸能担当記者）

かつて旧ジャニーズ事務所で先輩・後輩として長年、親交を築いてきた2人。今井にとって近藤は“もっとも尊敬する先輩”と慕ってきた存在だ。そんな2人の旅番組とあって、双方のファンからも期待が寄せされる中、公開されたツーショットの写真にXでは、

《かっこいい 楽しみにしてます》

《翼くんがなんだかとっても後輩顔》

といった声が聞かれている。一方で、今井の激変ぶりにも目が向けられているようだ。放送作家が語る。

「2人が着ているのはベトナムの民族衣装アオザイです。黒を着た近藤さんは比較的、引き締まった体つきで、深緑を着た今井さんは少し貫禄が増した印象ですね」

今井については、以前からビジュアルの変化が指摘されていた。

「2025年10月放送の『ディスカバリー・エンターテインメント 秘密のケンミンSHOW 極』（日本テレビ系）に出演した際も、以前よりがっしりした体つきで、ワイルドな無精ひげを生やしていました。12月28日放送の『メシドラ』（同）でも黒のレザージャケットごしに、ふっくらした印象を見せていました」（同前）

目鼻立ちがはっきりした、さわやかなルックスで人気を博した今井も44歳。体型が年齢とともに変化していくのは自然なことだろう。

「1月6日、自身のInstagramで、約3カ月で5kgの減量に成功したことを報告し、ハッシュタグには『#やれば出来る今井』と添えていました。

またファンクラブ向けメッセージでは、一時期生やしていたひげも毎日、剃っているとのこと。これにファンから喜びの声があがっています」（同前）

さらにファンが歓喜したのが楽曲の話題だ。

「近藤さんとの旅ロケが発表された同じ3日、今井さんのInstagramでは旅のことも触れつつ、《ディナーショーでアンダルシアに憧れてを 歌わせていただくこともお話ししました》と明かしたのです。

『アンダルシアに憧れて』は1989年リリースの近藤さんのシングルで、今井さんも事務所在籍時代にカバーした、思い入れのある1曲です。4月から始まる初のディナーショーで披露される模様です」（同前）

まずは2人のロケを楽しみに待ちたい。