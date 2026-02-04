【経済特化ワールド「アリア」】 2月4日18時オープン

エヌシージャパンは、Android/iOS/PC（Windows）用MMORPG「リネージュW」において、経済特化ワールド「アリア」を2月4日18時にオープンする。

「アリア」は、これまでの経済特化ワールドと同じく有料装備やカードガチャがアデナで入手できるだけでなく、「アリア」ワールド専用のシーズンパスもオープンする。また、キャラクターの円滑な成長を助けるオープン記念イベントも多数開催される。さらに、ワールドのオープンを記念して4種の「EARLYBIRD COUPON」も、出席を通じて獲得できる。

「ミラクル コイン」イベント

【開催期間】

2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 3月18日(水) 定期メンテナンス前まで

これまで本作をプレイしてきた人や、復帰するプレーヤーに向けて、特別な交換イベント「ミラクル コイン」イベントが開催される。

本イベントでは、対象期間（2025年8月11日～1月25日）の決済履歴に応じて｢ミラクル コイン｣が、決済累計に応じた8段階の等級で｢ミラクル インシグニア｣がゲーム内郵便で配布される。なお、等級に応じて交換できる報酬や特典は変化する。

さらに、専用シーズンパスのミッション達成で「ミラクル シーズンパス コイン」も獲得でき、専用ショップ「ミラクル ショップ」にて各種アイテムと交換できる。

※ 新規ワールド｢アリア｣では、ミラクル コインおよびミラクル インシグニアは利用できません。

□「ミラクル コイン」イベント詳細ページ

「銃士」クラス ケア&クラスチェンジ

【アップデート日】

2月4日(水) 定期メンテナンス時

今回行なわれた「銃士」クラスのケアにより、銃士の特長である高いダメージ性能はそのままに、これまで課題とされてきた戦闘の安定性と生存力が大きく向上した。

攻撃面では、全体的なクリティカルダメージの底上げや敵の装備効果を制限するといったスキル改善に加えて、広範囲の敵に行動制限を与え制圧する「グラビティ ショット」などの新規スキルが追加され、遠距離から戦局に強く影響を与えられる性能へと進化している。

さらに、防御面では、使用時に自身の能力値に応じて大きな耐久効果を得られる新規スキル「フェニックス シールド」を実装し、これまで倒されやすかった銃士でも戦闘を継続しやすくなった。

高火力という魅力を維持しながら、「扱いが難しく脆いクラス」から「安定して実力を発揮できる遠距離クラス」へと生まれ変わった、新たな銃士を楽しめる。

本アップデートにあわせて、2月4日定期メンテナンス後から2月11日定期メンテナンス前までの期間限定で「クラス チェンジ（銃士）」が開催される。

□銃士クラス ケア詳細ページ

※記載の内容は開発段階のものです。実装時に変更となる場合があります。

TJ's COUPON

【開催期間】

2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2月25日(水) 定期メンテナンス前まで

イベント期間中、ショップメニューの[イベント] - [TJ's COUPON]タブで「TJ's COIN」を獲得できる。ショップメニューの[イベント] - [TJ's COUPON]タブで「TJ's COIN」を使用し、「TJ's COUPON - 有料装備復旧」「TJ's COUPON - ルーン復旧」「TJ's COUPON - スキル カード変更」「TJ's COUPON - 変身復旧」「TJ's COUPON - マジックドール復旧」の合計5種のクーポンを、それぞれアカウントにつき1枚まで獲得可能だ。

各クーポンを使用することで、特定の集計期間内に実施された強化失敗/合成失敗の復旧や、保有スキルカードの同等級カードへの変更ができる。

※本イベントは「アリア」ワールドでは参加できません。

□「TJ’s COUPON」の詳細ページ

(C)NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.