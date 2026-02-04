巨人は４日、宮崎で行われている春季キャンプ初の休養日を迎えた。初日から快晴が続いた３日までの第１クールでは、新戦力はもちろん、ベテランや若手選手も存在感を示した。

１軍スタートは４２人中１４人が新戦力。初日は楽天からＦＡ加入した則本が背番号４３のユニホーム姿を披露すると、ブルペンで５５球を投げ込んだ。ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は直球に武器のチェンジアップなど４０球。一方で昨年加入した田中将は一番乗りでブルペンに入ると、５４球を投じ「（１年前のキャンプインと比べて）全然違う」と前向きに語った。

野手陣は初日からシートノックを行い、日本ハムからＦＡ加入した松本らが軽快な動きを披露。昨年ベストナインとゴールデン・グラブ賞を獲得した泉口は守備練習で安定感を見せ、フリー打撃でも豪快なサク越えやフェンス直撃の打球でスケールアップを示した。

２日目は新助っ人のダルベックが初の屋外フリー打撃を行い、５６スイングで１３本のサク越え。来日２年目のキャベッジも６２スイングで１５発と何度も強烈な打球を放っていた。外国人に負けじと高卒６年目の中山も５６スイングで１３発。さらにパワーアップした姿をのぞかせていた。

３日目は新外国人のマタが初めてブルペン入り。３５球を投じ、その中で「一番いい球種」と大きく速く動くツーシームが際立った。また、則本はチームで今キャンプ初の３ケタとなる１００球の投球練習。日本ハムから現役ドラフトで加入した松浦は阿部監督から握りを浅くする新フォークの助言を受け、「今までフォークであまり空振りを取れなかったのですが、空振りも取れるかなっていうのはありました」と手応えを口にしていた。

「天気も良くてね、みんないい練習ができたんじゃないかなって思いました」と第１クールを総括していた阿部監督。５日から第２クールが始まる。