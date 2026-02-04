女優・小芝風花が驚きの特技を披露した。

小芝は４日までに自身のインスタグラムを更新。「［編み物日記 Ｎｏ．１０］スーパーマリオのバッグ 初めてドット編みに挑戦しました（。・・。）結構時間かかったなぁ でも想像よりいい感じにできて大満足です」とつづり、スーパーマリオのデザインが施された編み物バッグを披露した。

小芝はこれまでもインスタグラムでたびたび自作の編み物を披露。カラフルなピクミンの帽子やススワタリの巾着などを披露し、話題を集めていた。今回はスーパーマリオのバッグに挑戦。表面はグラデーションの背景にマリオ、裏面にはルイージやクリボー、ハテナブロックなど、スーパーマリオのキャラクターやアイテムがデザインされたハイクオリティなものとなっており、自身も「今までで一番の大作だぁ」と達成感をにじませた。

この投稿にファンからは「え、凄！これは大作ですね！」「上手すぎる！！」「プロ級！！」「マリオバッグめちゃかわいいです」「レベルが高すぎです」「センス抜群」「器用すぎるし天才！！」などの声が寄せられている。