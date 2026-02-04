CORTISがK-POPアーティストとして初めて、全米プロバスケットボール協会(NBA)オールスターウィークのメインイベントに出演することが決定した。

NBAおよび米国最大手のスポーツ専門チャンネルESPNは、CORTISが現地時間13日にカリフォルニア州Kia Forumで開催される『2026 Ruffles® NBAオールスター・セレブリティ・ゲーム』にて、ハーフタイムショーを披露することを発表。NBAとESPNは、「CORTISは『オールスター・セレブリティ・ゲーム』の歴史において、ハーフタイムショーを行う初のK-POPアーティストである。すでに『Friends of the NBA』にも選出され、NBAの魅力を広める存在としても活躍している」と紹介し、高い期待感を示した。

『オールスター・セレブリティ・ゲーム』は、NBAレジェンドをはじめ、ハリウッド俳優、人気ラッパー、トップアスリートらがチームを組んで対戦するNBAオールスターウィークを代表する人気イベントのひとつ。全米に生中継され、毎年大きな注目を集めるこのステージで、CORTISが世界中のバスケットボールファンに向けて特別なパフォーマンスを披露する予定だ。

CORTISは米国の音楽市場にとどまらず、スポーツやエンターテインメント業界においても異例の存在感を放っている。これに先立ち、現地時間12日には、ロサンゼルス・コンベンションセンターで開催される『NBAクロスオーバー・コンサートシリーズ(NBA Crossover concert series)』へのヘッドライナー出演も発表しており、同ステージに出演する初の韓国アーティストとなる。

さらに、K-POPアーティストとして初めてエナジードリンクブランド『Red Bull』とパートナーシップを締結。ゲーム業界からも熱い視線が注がれており、The 1st EP収録曲「GO!」が、累計販売数1億5,000万本を誇る人気バスケットボールゲーム『NBA 2K26』シーズン4のオリジナルサウンドトラックに採用された。加えて、世界的人気シューティングゲーム『フォートナイト』では、同楽曲を使用したダンスエモートが展開されるなど、新人アーティストとしては異例のコラボレーションを実現している。

©NBA

