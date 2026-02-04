阪神の沖縄・宜野座キャンプの第1クールを終えた佐藤輝明内野手（26）が順調なスタートを強調した。キャンプ直前での契約更改となったが、調整への影響は感じさせず「しっかり動けている」と手応えを強調。キャンプ途中からWBC合宿に参加することになっており、「優勝ってのがもちろん目標」と言い切った。以下は一問一答。

――本日キャンプ4日目となったが、今の調子は？

「しっかり動けてるんで、はい。今のところはいいかなと思います」

――このキャンプに対して、打撃、守備に関しても、何かキャンプの個人的なテーマみたいなものは？

「テーマというかしっかり動いて、体動くようにして、シーズンに向けての準備をしてます」

――これからキャンプで取り組んでいきたいことは？

「全部ですね」

――昨日、今日と糸井SAとはどんな会話を？

「いろいろ、バッティングのことも話しましたし、他の選手を見て思ったこととか、ま、何かいろいろ話しました」

――具体的に、バッティングの話というのはどういった内容？

「いろいろ、はい」

――糸井SAが持ってきた「アクアバット」の感触は？

「初めて持ったんですけど、ま、面白いなという感じですね」

――こういったことが学べたな、とか、つかめたな、といったことは？

「そんなに振ってないんで、わからないです」

――糸井SAから勉強になったな、といったことは？

「去年と今年も来てもらいましたし、シーズン中もいっぱいはアドバイスもらわないですけど、ポロッと言われたことが参考になったりするので、ありがたい存在かなと思ってます」

――改めて侍ジャパンに選ばれた時の気持ちを？

「もう本当にちっちゃい頃から憧れだったので、すごく嬉しかったですね、はい」

――WBCに向けて、キャンプで特に準備されていることは？

「やっぱ守備じゃないですかね。内野も外野も。もしかしたら出番あるかもしれないですし。そこはしっかり準備しておきたいなと思ってます」

――近本選手であったり、外野の選手から何かお声がけをいただいたりはしたんですか？

「お声がけはないですけど、ちょっと聞いたりとか。守ったことはあるので、しっかり準備できればいいなと思います」

――WBCで一緒にプレーするのが楽しみな選手は？

「いやもうみんなね、楽しみですよね。日本、アメリカからも、日本代表なので一番いい選手たちが集まってくるので。いろんな人と会話できたらなと思います」

――メジャー組で特に話してみたい選手は？

「まあ全員から聞ければ、いいかなと思ってます」

――全員から、まんべんなく。

「そうですね。やっぱいろんな人の話、聞きたいですね」

――WBCでのチーム、そして個人の目標を。

「優勝っていうのがもちろん目標になりますし、自分自身はどういう立場、役割かまだわからないですけど、しっかり自分のできることをやって、勝利に貢献できたらなと思ってます」

――WBCが終わったら今度は長いシーズンが始まりますが、今シーズンの打撃面で、こういった数字や成績にこだわっていきたいというものは？

「具体的な数字はないですけど、はい。まあ、打撃で言ったら自分が納得できる内容のある打席を増やしていければ、数字もついてくるのかなと思ってます」

――2年連続のタイトルという思いは？

「もちろん最終的にそうなればいいなと」

――昨年は打撃だけでなく、守備の面でもゴールデングラブ賞を獲得した大きなシーズンだったと思いますが、今年の守備に関する目標や、数字、成績はありますか？

「数字ではないですけど、はい。もっといいプレーができるように、チームを助けられるように、キャンプからしっかり準備したいなと思います」

――ファンの方に向けてメッセージを。

「しっかり準備して、シーズンでいい活躍できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」