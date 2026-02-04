元櫻坂46メンバー・渡辺梨加（30）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。いまだに尾を引く、パン屋修行企画の“無気力”炎上騒動について謝罪した。

渡辺は20年4月、当時は欅坂46の冠番組「欅って、書けない?」にて「パン屋修業の道」という企画に挑戦した。礼儀正しくあいさつをしない場面や、無気力な態度が目立ち、パン職人から「返事くらいちゃんとしろよ!」と注意される様子が放送され、炎上状態となっていた。

この件について、渡辺は「改めて自分で昔の動画を見てみましたが、本当に情けない、申し訳ないという気持ちになりました。パンの先生やメンバー、企画を考えてくださった方々、そして当時の視聴者様達、だれが見ても嫌な気持ちになる動画だと思いました。あと演出とか、やらせじゃないか？というコメントもありましたが、事前に打ち合わせをしていたわけではなく、全部素の私の振る舞いが原因です」と説明。

「昔からカメラの前で話すことが苦手で、どれだけ練習しても最後まで慣れることができませんでした。沢山の人の前でカメラを向けられると、今でも頭が真っ白になって固まってしまい、うまく話せなくなることがあります。ただ、それが理由になるとは思っていません。パン屋さんの撮影でも同じように緊張してしまい、本当にたくさんの方に嫌な思いをさせてしまいました。申し訳ありませんでした」と謝罪していた。