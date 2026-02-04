ミラノ・コルティナ五輪・女子アイスホッケー日本代表が練習を公開。初のメダル獲得へ向け、主将の小池詩織選手がリンクの感想や意気込みを語りました。

アイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は2014年ソチ五輪から4年連続、5度目の五輪出場。最高成績は6位となっています。

現地のリンクのついて小池選手は「本番のリンクは結構暖かくて氷が柔らかい。柔らかいとちょっとスピードが落ちてしまう部分だったり、パックのスピードも変わってくるかなって思っています。チームみんなで柔らかいという情報は共有しています。スケートに関してはもう滑るしかないので、そこに慣れていくところと、パックのスピードはいつものリンクより力を入れてパックを扱うことが大事になってくるかなと思います」と対策も述べました。

今大会で4度目の五輪となる小池選手。「ありがたいことに4大会目ということで自分の選手生活、人生というところでは、すべてを出し切りたい。特別な思いはあるんですけど、冷静に平常心で臨みたいなと思います」と意気込みを語りました。

ミラノ・コルティナ五輪は日本時間7日、午前4時に開会式が行われ、アイスホッケー女子日本代表は6日に1次リーグ初戦のフランス戦を迎えます。