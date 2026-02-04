ゴディバ ジャパンは、ホワイトデーに向けて、「チョコレートローズ コレクション」を、2月16日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

「チョコレートローズ コレクション」は、夢のように広がるローズガーデンをイメージした、ゴディバのホワイトデーシーズンの「チョコレートローズ コレクション」。甘酸っぱいローズヒップガナッシュをほろ苦いダークチョコレートで包んだローズ形のチョコレートや酸味のあるラズベリーガナッシュが入ったハート形のチョコレートなどを詰め合わせた。



「ダーク ローズヒップ」

「チョコレートローズ コレクション」の限定チョコレートとして、「ダーク ローズヒップ」は、「感謝の気持ち」を表すピンクローズにインスパイアされたひと粒。程よい酸味が心地よい、爽やかで軽やかな口どけのローズヒップガナッシュを、クラシックなバラの形に仕上げたダークチョコレートで包んだ。天面には、ブランドの誇りを象徴する「G」マーク。芳醇な香りとビターな味わいが調和した、大人のひと粒となっている。



「クール26」

「クール26」は、100周年を記念してリニューアルされたゴディバのシンボル「クール（ハート形のチョコレート）」。バーガンディーカラーの丸みを帯びたハート形のホワイトチョコレートに、爽やかな酸味のラズベリーガナッシュを閉じ込めた。まろやかな甘さの中に酸味が広がり、甘酸っぱい“キュン”とするようなやさしい気持ちを表現した。



「ミルク ソルティーキャラメル」

「ミルク ソルティーキャラメル」は、上品な甘さのミルクチョコレートで、まろやかでコクのある塩キャラメルフィリングを包んだ。表面に空想のガーデンを舞う愛らしいウサギのイラストをプリントしている。アートと味わいが調和した、心華やぐひと粒となっている。



「ホワイト プラリネ トリュフ」

「ホワイト プラリネ トリュフ」は、「永久の愛」を象徴するホワイトローズのような印象のひと粒。カリッとした食感が楽しいピエモンテ産ヘーゼルナッツのプラリネを、まろやかでやさしい甘さのホワイトチョコレートで包んだトリュフチョコレート。異なる食感のコントラストと、ころんと丸いフォルムの可愛らしさが印象的なひと粒になっている。



「ヘリテージ」

「ヘリテージ」は、今年、ゴディバ100年の歴史を祝い、創始者ピエール・ドラップスに敬意を表すアニバーサリーチョコレートが生まれた。ゴディバの​過去100年とこれからの未来を表すロゴをあしらったカカオ分50％ダークチョコレートのシェルで、カカオフルーツジュースとダークチョコレートを使ったガナッシュを包んだ。天面のGマークには金箔を使用している。



「カレ ミルク ヘーゼルナッツ​」

「カレ ミルク ヘーゼルナッツ​」は、ヘーゼルナッツの食感がアクセントになった、クリーミーなミルクチョコレート。「カレ ダーク カカオニブ」は、キャラメリゼしたカカオニブの食感がアクセントのダークチョコレート。



「カレ ダーク カカオニブ」

夢のように広がるローズガーデンをイメージした、ゴディバのホワイトデーシーズン限定「チョコレートローズ コレクション」。



「チョコレートローズ 限定セレクション」（3粒入）



「チョコレートローズ 限定セレクション」（6粒入）

「チョコレートローズ 限定セレクション」（3粒入、6粒入）は、甘酸っぱいローズヒップガナッシュをほろ苦いダークチョコレートで包んだローズ形のチョコレートや酸味のあるラズベリーガナッシュが入ったハート形のチョコレートなどを優雅で美しいハート形のペーパーボックスに詰め合わせた。



「チョコレートローズ アソートメント」（4粒入）



「チョコレートローズ アソートメント」（6粒入）



「チョコレートローズ アソートメント」（10粒入）



「チョコレートローズ アソートメント」（16粒入）

「チョコレートローズ アソートメント」（4粒入、6粒入、10粒入、16粒入）は、甘酸っぱいローズヒップガナッシュをほろ苦いダークチョコレートで包んだローズ形のチョコレートや酸味のあるラズベリーガナッシュが入ったハート形のチョコレート、シーズン限定カレなどをパッケージに詰め合わせた。



「チョコレートローズ グランプラス 12粒入」

「チョコレートローズ グランプラス 12粒入」は、ゴディバのホワイトデーシーズンの粒とカレを楽しみたい人へ。甘酸っぱいローズヒップガナッシュをほろ苦いダークチョコレートで包んだローズ形のチョコレートと酸味のあるラズベリーガナッシュが入ったハート形のチョコレートなどさまざまなショコラを詰め合わせました。感謝とまごころを込めた贈り物になるという。



「ゴディバ アーリースプリング カレ アソートメント 6枚入」

「ゴディバ アーリースプリング カレ アソートメント 6枚入」は、ほろ苦いカカオニブ入りのダークチョコレートとクリーミーなくちどけのヘーゼルナッツ風味のミルクチョコレートのカレを詰め合わせた。



「ゴディバ アーリースプリング G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」

「ゴディバ アーリースプリング G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」は、やわらかなグラデーションの空を背景に、優雅に咲き誇る花々や舞う小鳥たちやうさぎなど、幻想的なデザインのハート形の缶に、ミルク ブロンドソルテッドキャラメル、ミルク、ダーク、ダーク ストラッチャテッラのG キューブ チョコレートを詰め合わせた。



「ゴディバ アーリースプリング ベア＆G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」

「ゴディバ アーリースプリング ベア＆G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」は、やわらかなグラデーションの空を背景に、優雅に咲き誇る花々や舞う小鳥たちやうさぎなど、幻想的なデザインのハート形の缶に、ミルク ブロンドソルテッドキャラメル、ミルク、ダーク、ダーク ストラッチャテッラのG キューブ チョコレートを詰め合わせ、2026ホワイトデーシーズンのゴディバベアをセットにした。



「G キューブ ダーク ストラッチャテッラ」

「G キューブ ダーク ストラッチャテッラ」は、イタリアの人気ジェラート“ストラッチャテッラ”をイメージしたひと粒。チョコレートチップ入りのバニラムースをダークチョコレートで包んだ。



「チョコレートローズ バンドルセット EC限定」

「チョコレートローズ バンドルセット EC限定」は、3種類の限定アイテムを計10個をまとめて購入できる、ゴディバ公式オンラインショップ限定販売のバンドルセット。ショッパーも一緒に届ける。



「チョコレートローズ バラエティセット EC限定」

「チョコレートローズ バラエティセット EC限定」は、6種類の限定アイテムをまとめて購入できる、ゴディバ公式オンラインショップ限定販売のバラエティセット。ショッパーも一緒に届ける。



「チョコレートローズ バラエティセット アウトレット限定」

「チョコレートローズ バラエティセット アウトレット限定」は、4種類の限定アイテムをまとめて購入できる、ゴディバアウトレットストア限定のバラエティセット。ショッパーも付属する。アウトレット店限定となっている。

［小売価格］

チョコレートローズ 限定セレクション 3粒入：1944円

チョコレートローズ 限定セレクション 6粒入：3888円

チョコレートローズ アソートメント 4粒入：1674円

チョコレートローズ アソートメント 6粒入：2592円

チョコレートローズ アソートメント 10粒入：3996円

チョコレートローズ アソートメント 16粒入：6480円

チョコレートローズ グランプラス 12粒入：6696円

ゴディバ アーリースプリング カレ アソートメント 6枚入：1134円

ゴディバ アーリースプリング G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入：1566円

ゴディバ アーリースプリング ベア＆G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入：5027円

チョコレートローズ バンドルセット EC限定：1万2474円

チョコレートローズ バラエティセット EC限定：1万2474円

チョコレートローズ バラエティセット アウトレット限定：6804円

（すべて税込）

［発売日］2月16日（月）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp