キーコーヒーは、京都の老舗喫茶店の味わいを自宅で楽しめる「京都イノダコーヒ」シリーズのレギュラーコーヒー豆・粉（FP）の2形態、全6アイテムのパッケージをリニューアルし、3月1日から発売する。



「京都イノダコーヒ 粉（FP）」イメージ

同社は、2021年にイノダコーヒと業務提携契約を締結して以降、家庭用市場で「京都イノダコーヒ」の商品を展開。現在では、レギュラーコーヒー豆・粉FPや簡易抽出型のドリップ オン、リキッドコーヒー形態の商品を取り揃えている。また、昨年7月に、同社は同社のグループ会社となり、今後、さらなるシナジーを発揮することで、喫茶文化の継承を目論む。

今回は、レギュラーコーヒー豆・粉の2形態、全6アイテムのパッケージをリニューアル。パッケージには、「ロゴ」や「赤いミル」のほか「赤ポット」や「獅子マーク」など「京都イノダコーヒ」を象徴する、レトロでクラシックなモチーフを採用した。また豆の生産国や配合率を表示することで、品質へのこだわりを視覚的に表現している。

「イノダコーヒ」は、1940年に京都市で創業し、コーヒーの卸売を開始。1947年には1号店となるコーヒーショップを京都市中京区に開業した。以降、京都市を中心に百貨店内などにも出店、京都のコーヒー文化を支え、現在に至るまでも継承し続けている。京都の生活者の他、文化人や観光客も訪れる歴史ある喫茶店として、多くの人に愛され続けている。

［小売価格］

「京都イノダコーヒ 豆」シリーズ：1077円

「京都イノダコーヒ 粉（FP）」シリーズ：1023円

［発売日］3月1日（日）

キーコーヒー＝https://www.keycoffee.co.jp