カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動した。この取り組みは、生産と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。今回は、愛媛県にゆかりのあるインフルエンサーが、愛媛県のめぐみの魅力を発信し、届ける。

「野菜生活100」季節限定シリーズから「野菜生活100 本日の逸品 愛媛せとか＆ポンカンミックス」を3月3日から6月上旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の人々に届けてきた。「野菜生活100 本日の逸品」シリーズは、果実のピューレーを贅沢に使用し、濃厚な味わいと豊かな香りを楽しめる人気商品となっている。



「野菜生活100 本日の逸品 愛媛せとか＆ポンカンミックス」

今回発売する「野菜生活100 本日の逸品 愛媛せとか＆ポンカンミックス」は、愛媛県産せとかの濃厚な甘みととろけるような口あたりに、ポンカンの甘くてやさしい香りが後からふわりと重なる味わいの野菜・果実100％ミックスジュース（野菜汁50％＋果汁50％＝100％）。砂糖不使用で、1日分（栄養素等表示基準値（2025）に基づく）のビタミンCを摂ることができる。自分へのご褒美に、贅沢感や季節感を楽しみながら手軽に野菜をとりたいときにぴったりとなっている。おやつやデザートタイム、リラックスしたいシーンにもおすすめだという。

また、「野菜生活100 本日の逸品 愛媛せとか＆ポンカンミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開している。

カゴメは、畑のめぐみを未来に届けるという想いのもと、「めぐみめぐるAction！」を通じて、生産者や産地の支援に取り組んでいく。地域の美味しさを全国の人々に届けるこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいを楽しんでみてほしい考え。

［小売価格］180円前後（税込）

［発売日］3月3日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp