1897年の創業以来、筆記具の開発を行っているゼブラは、長年培ってきた技術と経験を結集し、日本の最高を追求した新しい国産ボールペンブランド「THE ZEBRA」を立ち上げる。その第一弾として、今までは海外製品が多かった高級筆記具において、日本メーカーならではの視点で書き心地を追求し、ゼブラ史上最も高級な価格帯の油性ボールペン「HAMON」を開発した。ゼブラ初のエイジングチップによって、書き始めから滑らかでスムーズな書き心地と、細部にまでこだわり抜いた仕様を実現した。

今回、新開発「エイジングチップ」を搭載した。従来、組立直後のボールペンは、ペン先の小さなボールやそのまわりに加工時のゆがみや切削痕によって、しばらく書かないと高筆感の状態にならなかった。この「HAMON」では、ペン先に“なじみ”処理を加え、書き始めから滑らかでスムーズな高筆感を実現している。インクは、開発に7年かかった最新油性インクを採用し、インク色は黒の中に若干青みを感じる黒墨色を搭載している。この中芯は、社内で専門のトレーニングを積んだマイスター制度の認定を受けた3名のスタッフが1本1本手作りで生産している。

ゼブラは創業以来、筆記具の可能性を追求し、さまざまな商品を通じて書くことの価値を届けてきた。デジタル化が進む現代においても、書く行為には「記録に残す、記憶にとどめる、気持ちを伝える」という力があると考えている。こうした想いから、長年にわたり培ってきた技術と経験を結集したブランド「THE ZEBRA」を立ち上げた。





「THE ZEBRA」では、長く使い続けてもらうために、購入後10年間の保証と、新たな専用替芯を発売した際に、無償で1本提供するサービス（消費者によるプレミアム保証システムへの登録が必要）を用意している。高級筆記具を「特別な一本」として所有するだけでなく、100年使い続けても飽きない普遍的なボールペンでありたいという想いを込めている。

同品では、高級筆記具としては珍しく金属製の中芯と本体のペン先部分にインク終わりが見える部分をつくり、突然インクが切れるストレスをなくすようにした。これはゼブラが1966年に発売し、「みえるみえる」というCMで有名になった「クリスタル4100」を継承した技術となっている。

この「HAMON」は軸をひねって中芯を出すツイスト式。ゼブラが1977年に発売を開始した「シャーボ」シリーズで培った作動のしっくり感を継承し、まるで高級車のような作動感を実現した。

中芯を出すと同時にバインダークリップが本体の中に収納される「リトラクタブル バインダークリップ」をゼブラとして初めて採用。筆記中はクリップが邪魔にならず、ペン先を戻すとさまざまなものに挟めるバインダークリップになるよう設計している。ゼブラが2003年に発売した「サラサクリップ」のバインダークリップ技術を継承し、高級感を損なわないよう進化させている。

本体軸は日本の金属加工技術を駆使し、1本の金属から削り出したアルミ軸とのこと。特にペン上部の波紋模様は1本あたり1時間以上かけて切削し、彫刻のような造形美を追求した。さらに日本発祥のアルマイト処理技術とブラスト処理による高い耐久性と触り心地を実現している。軸色は「HAMON」の世界観を表現する日本の伝統色3色にしている。

一般的な金属製の高級筆記具はペン上部が重くなることが多いのだが、この「HAMON」では、ゼブラが2018年に発売した「ブレン」の技術を継承し、上部の軽量化、握り位置のオモリ内蔵など、筆記しやすい重心バランスにこだわりぬいた。

「THE ZEBRA」は、ボールペンとしては最高価格帯に位置づけられる製品だが、華美さや装飾性を前面に打ち出したいわゆる“高級品”とは一線を画している。主張しすぎない佇まいと、長く使うほどに価値を感じられる自然な美しさを追求しており、一見しただけではその魅力が伝わりにくい側面がある。よって、高級筆記具の販売に精通した販売員による接客と、それによる消費者の購入体験を大切にしたいと考え、また、生産に多くの時間を要することからも、「THE ZEBRA」の取り扱いは、一部の販売店に限定している。「THE ZEBRA」を取り扱う販売店は、特設サイトに掲載している。

「THE ZEBRA」には、桐箱の化粧箱を付属する。古くから大切な道具を守るために用いられてきた桐箱は、過度な装飾を施さず、静かで凛とした佇まいが特長とのこと。書く道具としての品質だけでなく、使い始める瞬間からの体験も大切にしたいという想いから、製品の世界観を体現する外装として採用した。

高級筆記具人気の火付け役となったYouTuber「しーさー」さんに、この「HAMON」の使用動画を作成してもらい、発売前に配信を開始する。

［小売価格］5万9400円（税込）

［発売日］3月4日（水）

ゼブラ＝https://www.zebra.co.jp