BMSG、所属アーティストのディープフェイク確認で声明 生成AIコンテンツ巡り「ファンの方々や一般の方々に誤解や混乱を招く可能性がある」
SKY-HIが代表取締役CEOを務め、BE:FIRSTらが所属する「BMSG」が4日、公式サイトを更新。生成AIを利用したコンテンツの公開・拡散に関する留意事項を示した。
サイトでは「生成AIを利用したコンテンツの公開・拡散等に関するご留意事項について」と題したお知らせを掲載。「今般、いわゆる『ディープフェイク』（所属アーティストのデータ（画像、動画、歌唱、音声等）を読み込ませて生成AIにより生成されたコンテンツ）を生成・公開・拡散する行為が確認されました」と公表した。
続けて留意点を示し、BMSGの考え方として「テクノロジーの進化がもたらす新しい表現の可能性を尊重しており、生成AIを利用したコンテンツの生成は、表現の一形態であると認識しております」と強調。一方で「所属アーティストのデータ（画像、動画、歌唱、音声等）を生成AIに読み込ませたうえで生成されたコンテンツを生成・公開・拡散する行為については、以下のような深刻な懸念があると考えております」とし、所属アーティストの権利侵害やファンに誤解を招く恐れがあると指摘した。
その上で生成AIを活用した所属アーティストの実写に近い肖像や所属アーティストが実際にパフォーマンスしたかのように捉えられる歌唱、ダンス等の動画をSNSで公開・拡散することを控えるよう呼び掛けている。
BMSGは「誰もが安心して、BMSGおよび所属アーティストのクリエイティブやリアルなパフォーマンスを楽しめる環境作りのため、皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」としている。
■お知らせ全文
生成AIを利用したコンテンツの公開・拡散等に関するご留意事項について
日頃より、BMSG所属アーティストおよびトレーニー（以下、併せて「所属アーティスト」といいます。）を応援いただき、誠にありがとうございます。
今般、いわゆる「ディープフェイク」（所属アーティストのデータ（画像、動画、歌唱、音声等）を読み込ませて生成AIにより生成されたコンテンツ）を生成・公開・拡散する行為が確認されました。
これらの行為に関してご留意いただきたい点につき、以下のとおりご案内申し上げます。
1.BMSGの考え
BMSGは、テクノロジーの進化がもたらす新しい表現の可能性を尊重しており、生成AIを利用したコンテンツの生成は、表現の一形態であると認識しております。
一方で、所属アーティストのデータ（画像、動画、歌唱、音声等）を生成AIに読み込ませたうえで生成されたコンテンツを生成・公開・拡散する行為については、以下のような深刻な懸念があると考えております。
・BMSGおよび所属アーティストの権利（著作権、著作隣接権、肖像権、パブリシティ権、名誉権その他の人格権等）を侵害するおそれがあること
・公開あるいは拡散されたコンテンツが事実であるかのように誤認され、他のファンの方々や一般の方々に誤解や混乱を招く可能性があること
・誤解に基づくトラブルや対立の発生により、ファンコミュニティの健全性が損なわれ、安心して所属アーティストを応援いただける環境を脅かす可能性があること
・所属アーティストの容姿、声、パフォーマンスは、本人が長年にわたり努力と情熱を注いで築き上げてきたかけがえのない財産であり、アイデンティティそのものであることから、本人の意図しない生成コンテンツの表現によってその尊厳やアイデンティティが損なわれるおそれがあること
2. ご留意いただきたい事項
以上の考えに基づき、BMSGは、皆さまに以下の行為をお控えいただきたく、お願い申し上げます。
（1）生成AIコンテンツ（ディープフェイク）の公開・拡散
生成AIを用いて生成した以下のようなコンテンツを、SNS等で公開・拡散すること
・所属アーティストの実写に近い肖像（画像、動画）
・所属アーティストと撮影したかのように捉えられるツーショット写真
・所属アーティストが実際にパフォーマンスしたかのように捉えられる歌唱、ダンス等の動画
・所属アーティストの話し声を再現し、本人が発言していない内容を生成する行為（ボイス・クローニング）
（2）所属アーティストの尊厳を傷つける生成AIコンテンツの生成
生成AIを用いて、公序良俗に反する内容、政治的・宗教的メッセージ等、所属アーティストの尊厳やアイデンティティを損なうようなコンテンツを生成すること
3. クリエイティブを大切にするために私たちができること
BMSGは、所属アーティストの権利およびファンの皆さまが楽しんで応援いただける環境を守るため、悪質・不適切と判断されるコンテンツについては、プラットフォームへの削除申請や法的措置といった然るべき対応を取っております。
万が一、不適切なコンテンツを発見された際、ファンの皆さまが直接的に注意を促してくださることは早期の投稿削除に繋がるケースもあり、日々深く感謝しております。
一方で、一箇所に批判が集中したり、厳しい言葉での追及が続いたりすると、意図せぬ炎上や対立を招き、かえって事態を悪化させる懸念もございます。
直接の指摘は「ファン同士の穏やかな対話」の範囲に留めていただき、悪質なケースや判断に迷うものは、ご自身で対応せず各プラットフォームの通報機能やBMSG official hotlineへお寄せください。「静かに通報」いただく冷静なアクションが、不要な拡散を防ぎ、アーティストの尊厳を守る最も有効な手段となります。
誰もが安心して、BMSGおよび所属アーティストのクリエイティブやリアルなパフォーマンスを楽しめる環境作りのため、皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2026年2月4日
株式会社BMSG
