ミラノ・コルティナ五輪に挑むフィギュアスケート・鍵山優真選手が、五輪へ向けての驚きの決断について明かしました。

昨年12月に行われた「第94回全日本フィギュアスケート選手権大会」。これは五輪に向けての最終選考会を兼ねており、優勝した鍵山選手は一番乗りで代表内定を勝ち取りました。しかし、このフリースケーティングでは2つのジャンプをミス。演技後には大粒の涙を流しました。

この涙の理由に対して、鍵山選手は「結果よりも、自分の全てを出し切れなかったっていうところで、すごく悔し涙が出てしまった。泣くのはどうなのかなと思っていたんですけど、パフォーマンスに関しての悔しさだったり、いろんな悔しさがあって。優勝できたことよりも『弱いな』っていうのが感情であふれ出てしまって。まだもっと強くならなければならないと感じた大会だった」と振り返ります。

ここで鍵山選手は驚きの決断。五輪が目前に迫る中、「フリーで4回転フリップを絶対入れる」と決めたことを明かします。

五輪直前での決断に“怖さ”はないのか聞かれると「怖さよりは、オリンピックに出てメダルを取るということをしっかりと目標として立てているので、やるかやらないかの2択」と語った鍵山選手。「守りに入るのは自分の選択肢には全くなくて、自分が持てる力を全て出し切りたい」とその思いを明かします。

現在のコンディションについても「今季の中ではベストに近い、状態は仕上がっている」と充実した表情。メダル獲得への闘志を燃やしました。

(2月3日放送 日本テレビ「news zero」を再構成)