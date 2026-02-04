【吉野家】各種超特盛丼が100円引きの「超特盛祭」を開催 / スタミナ感を強化した「スタミナ超特盛丼」も再登場【2月5日から期間限定】

牛丼チェーン「吉野家」は、各種超特盛丼を対象に税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を実施する。

期間は2月5日(木)11時から2月19日(木)15時まで。全国の吉野家店舗(一部店舗を除く)で開催し、店内飲食とテイクアウトの両方が対象となる。また、過去に好評を博した「スタミナ超特盛丼」を再販売する。

【画像を見る】スタミナ感と食べ応えを追求した「スタミナ超特盛丼」の画像を見る

〈「超特盛祭」概要〉

実施期間:2026年2月5日(木)11:00〜2月19日(木)15:00

実施店舗:全国の吉野家店舗(一部店舗を除く)

割引内容:対象商品を税込価格から100円引き

対象商品:

･各種牛丼超特盛

･各種豚丼超特盛

･各種牛カルビ丼超特盛

･スタミナ超特盛丼

･にんにくマシマシから揚げ超特盛丼

◆スタミナ超特盛丼

牛煮肉と牛カルビ肉に背脂を加えることで、スタミナ感と食べ応えを高めたメニュー。別添のにんにくを効かせた「にんにくマシマシだれ」を合わせることで力強い味わいに仕上げている。追い飯も付いており、ボリュームと味の両方にこだわった商品。

【画像を見る】「スタミナ超特盛丼」の画像を見る

価格:

本体価格1,156円

店内税込価格1,271円

テイクアウト税込価格1,248円