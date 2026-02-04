退職金の額面は同じでも、辞める日がたった1日違うだけで、手元に残る現金が変わることをご存じでしょうか？ その鍵を握るのは、税制上の「勤続年数の端数は切り上げる」という意外なルールです。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、退職金の手取りを増やすポイントについて解説します。

【POINT】

・退職金の非課税枠は勤続年数で決まる

・非課税枠は勤続年数1年あたり70万円増える

・勤続年数の端数を切り上げ（29年＋1日なら30年）

退職金の大部分が「退職所得控除」で非課税に

退職するとき、会社からもらえるお金として退職金があります。

勤続年数が短い方は、退職金の金額が少なく税金もかかりませんが、勤続年数が長い方は、退職金の金額が多くなり税金もかかるようになります。

実は、退職する日を1日ずらすだけで手取り額が大幅に増えることがあります。

給料をもらった場合、税金（所得税・住民税）と社会保険料がかかります。たとえば、1,000万円を給料やボーナスとしてもらった場合、40歳以上・扶養家族なしの人であれば、所得税と住民税が合わせて約144万円かかり、さらに社会保険料が引かれて、手取り額は約721万円になります。手取りは約7割になってしまうのです。

ところが、1,000万円を退職金として一括でもらった場合、勤続年数23年以上の人であれば、まったく税金がかかりません。また、退職金にはもともと社会保険料がかかりません。

なぜ、退職金には税金がかからないかというと、「退職所得控除」という大きな非課税枠があるからです。退職所得控除は、勤続年数によって異なり、次のように計算します。

たとえば、勤続年数23年の人の場合、

退職所得控除額 ＝40万円×20年＋70万円×（23年−20年）＝1,010万円

となります。退職金が1,000万円なら、退職所得控除額のほうが上回っていますので、税金はかかりません。

[図表1]

「勤続年数の端数は切り上げ」が退職金にかかる税金のキモ

ここでポイントになるのは、勤続年数の端数は切り上げるということです。

たとえば、勤続年数が29年＋1日の人は、端数を切り上げて勤続年数30年とみなされます。

さきほど紹介した表で見ると、勤続年数20年超では、勤続年数が1年増えるごとに退職所得控除額が70万円増えます。勤続年数がちょうど29年の人と、29年＋1日で30年とみなされた人とでは、退職所得控除額が70万円も違ってくるのです。

退職金は、退職所得控除を超えた部分の半分に対して税金がかかります。つまり、勤続年数が1年増えると、税金がかかる対象の金額が35万円減ります。所得税は5〜45％、住民税は10％ですので、約5〜20万円、かかる税金が減ります。

[図表2]退職金にかかる税金の仕組み

税金が減るということは手取り額が増えます。勤続年数が1年増えるだけで、退職金の手取り額が最大20万円近く増えることになります。

退職日をもう少し後ろにずらしたら勤続年数が増えるかどうか、退職日を決める際にぜひ検討してみてください。

服部 貞昭

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役