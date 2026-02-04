ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その14」をお届けする（第1479回）。

第一次奉直戦争の勝利によって奉天派の張作霖を撃退した曹コン（※かねへんに昆）は、同じ直隷派内のライバル呉佩孚を圧倒するため、対米工作を進めた。一方、アメリカも日本を出し抜いて「親米派中国」を作るため、時の大統領ウォレン・G・ハーディングが曹コンを頂点に中国が統一されることを支持し、財政上も全面的にバックアップするという公式声明を出した。

これを背景に曹コンは一九二三年（大正12）、議会の多数支持を獲得して中華民国大総統となった。これでアメリカの目論見は成功し、日本を排除した親米派大総統が誕生したわけでアメリカにとっては万々歳のはずだったが、曹コンはわずか一年余りで大総統の座から引きずりおろされてしまった。中国人民の怒りが爆発したからである。

中国語に「賄選」という言葉がある。「賄賂による選挙」という意味だ。つまり、「一票」をカネで買って当選することである。そしてこの言葉は、じつは曹コンのこの時の国会議員に対する買収工作で生まれたものだ。国会議員一人一人にカネを払い、買収したといわれる。ここで「曹コンと賄選」は一セットになってしまったのである。ちなみに、曹コンは議会に自分の権力維持に有利な憲法を作らせたが、皮肉なことに中国史上最初のこの憲法も「賄選憲法」と呼ばれている。民衆は怒り、政権の評判は地に落ちた。

これを直隷派制圧の好機と見た張作霖は、北京に進軍した。これが第二次奉直戦争である。この戦いも最初は軍事力の強大な直隷派が優勢だったのだが、「賄選大総統」には直隷派内でも反感が強く、結局有力幹部の馮玉祥の裏切りによって曹コンは敗れ、大総統の座を失った。

注意すべきは、中国の民主主義はたしかに未熟ではあったが一歩進んでいることは間違いない、ということだ。「票を買う」というのはそもそも投票で多数票を獲得した人間がトップになれるという、民主主義の原則が定着していなければならない。帝政時代なら、敵を軍事的に圧倒し場合によっては殺すことによってしか頂点には立てなかった。

お気づきかもしれないが、安直戦争に始まる一連の軍閥同士の戦いのなかで、それ以前の中国王朝における戦いとはまったく違う点が一つある。それは「敗軍の将」もその一族も、皆殺しになっていないことだ。段祺瑞も曹コンも失脚はしたものの、命は取られていない。本人もそうだが、一族も皆殺しにされてはいない。そういう意味では、たしかに中国は「進歩」しているのである。

しかし、それは民主主義の先進国であるアメリカから見れば、「笑うべき遅れた国家」であった。「票の売り買い」などとんでもない話であるからだ。

結局この「第一次大東亜戦争」は、日本はインテリだが戦争下手な段祺瑞を支持して失敗し、アメリカは軍人としては優秀だが賄選という手段しか使えないような民主主義のセンスの無い曹コンを代理人としようとして失敗した。双方痛み分けなのである。日本史では「西原借款」という「無駄使い」ばかり強調されるが、アメリカも陰では相当な資金をつぎ込んだはずである。そうで無ければ、曹コンも「賄選」に踏み切ることもできなかっただろう。そして、日本もアメリカもため息をついてこう思ったに違いない。「中国人はダメだ」と。

しかし、中国にもこの時期になると新しい形のリーダーが生まれつつあった。日本だけで無く英米にとっても都合のいい、というか信頼できる中国人リーダーは、やはり孫文である。民主主義あるいは資本主義という西洋の価値観を身につけ、そうしたセンスを持つ中国人のリーダーであるからだ。

しかし、孫文はインテリすぎて戦争には弱いという重大な欠点があった。逆に言えば、孫文の後継者のなかにその欠点を補う人間がいれば有力なリーダーになれるということである。この時期、そんな人間が頭角を現しつつあった。その名を蒋介石という。

まずは彼の経歴を紹介しよう。

〈蒋介石 しょうかいせき Chiang Chieh-shih

一八八七 - 一九七五

中国現代の軍人、政治家。名は中正、字が介石（中略）。二十歳で渡日、半年間余り東京の清華学校に学び、日露戦争勝利後の日本の空気にふれた。二十一歳のとき軍人となる志を立て、保定の「通国陸軍速成学堂」に入学、選ばれて翌年再び日本に赴き「振武学校」に入学、二年後（一九一〇年（明治四十三））卒業して新潟県高田の陸軍第十三師団野砲兵第十九連隊の士官候補生となった。なおこの間中国同盟会に加入し、一九一〇年東京で孫文に会ったといわれる。また長男の経国もこの年に生まれた。翌年辛亥革命が起ったため帰国、先鋒隊の指揮官の一人として杭州を占領、のちに上海軍第五大隊隊長となった。辛亥革命挫折後の行動には不明なことが多く、陳其美や孫文と関係を保ちながらも投機事業や雑誌の発行に関係し、しばしば日本にも渡っている。一九一八年には広東軍総司令部の作戦課主任となったが、実権はなかったといわれる。かれが孫文の信任を得たのは二二年の陳炯明の反乱のときで、母の葬儀から広州にとってかえし、永豊艦に避難した孫文を護衛した。翌年孫文は蒋介石を大本営参謀長に抜擢したが浙江人であったため広東では実力なく、同年八月本人の希望もあって「孫文博士ソ連訪問団」の団長として訪ソ、ソ連軍の武器・規律・組織を学ぶとともにブリッヘル将軍らと知りあった。二四年新設の黄埔軍官学校校長となり、翌年から卒業生を中心に広東軍の中核を形成、二五年孫文の死後両広を統一、二六年の中山艦事件後はソ連人顧問、中国共産党の幹部をも抑えて、国民革命軍の指導権を握った。二六年七月国民革命軍総司令となり北伐開始、急速に軍事力を強化するとともにソ連人顧問・中国共産党との矛盾も深めて二七年四月「反共政変」を起し、四年間にわたる国共合作を終了させた。しかし蒋介石の急激な台頭は国民党指導者たちの反発も買って一時下野、日本との連携を求めて田中義一首相と会見したがその目的を達し得ず、米・英との接近に傾斜した。なおこの年の十二月一日宋美齢（孫文夫人宋慶齢および宋子文の妹）と結婚した。軍事と経済に実力を持つ蒋介石は早くもこの年の末に復職、翌二八年一月再び国民革命軍総司令となり、四月北伐を再開、五月には済南に進んだが日本軍と衝突したためこれを回避し、七月北平（北京）を占領して北伐を完成させた。（以下略）〉

（『国史大辞典』吉川弘文館刊 項目執筆者宇野重昭）

とりあえず彼の生涯の前半を紹介したが、このなかでもっとも重要なのは、「北伐」であろう。

｢コミンテルン｣を模範に

「北伐」とはなにか？ 中国史では、一般的に南方から北方へ「攻め上る」ことを北伐という。首都の北京は「北」にあるが、漢民族の勢いが強く海に面した「南」は西洋文化の流入も早く開明的でもある。したがって、中国改革の「のろし」は「南」から上がることが多い。

とくに一九二〇年代の「北伐」は、のちに「北伐」と言えばこれを指すというほど典型的なものになった。

状況を整理しよう。辛亥革命の成功で中華民国臨時大総統に祀り上げられた孫文は、厳しく言えば「みこし」にすぎず、軍事力を持っていなかったため旧勢力である北洋軍閥を率いる袁世凱と妥協せざるを得なかった。しかし袁世凱は清朝こそ滅ぼし一度は中華民国を確立させたものの、孫文との約束を破って独裁政治に走り皇帝になろうとした。

これに対して孫文は、まさに「南」の広州に本拠を置き袁体制を軍事力で潰そうとした（第一革命、第二革命）が、失敗した。もう一度強調しておくが、孫文は戦争下手なのである。そもそも彼は、のちの中国の毛沢東やキューバのチェ・ゲバラなどと違い武闘派上がりでは無い。あくまでコーディネーターとしての革命家である。さらに、中国には民衆の軍隊と言えるものは無かった。あったとしても、きわめて脆弱であった。孫文もその配下にいる兵士も、軍事力では袁世凱らプロの軍人の敵では無かったのである。

結局、袁世凱の皇帝になるという野望は第三革命において阻止されたのだが、この第三革命と呼ばれるものは蔡鍔、唐継尭といった袁世凱の部下が起こした反乱だった。袁のあまりにも時代錯誤的な野望についていけないと考えた彼らが起こしたもので、民主勢力を率いた孫文が勝ったのでは無い。

だが皮肉なことに、日本が中国の弱みにつけ込んで「対華二十一箇条要求」という愚行を犯し、これで中国人民の間に広がった反日感情を袁世凱が巧みに利用したため、中国ではこれが五・四運動という愛国デモに発展した。バラバラだった中国民衆を日本が「団結させてしまった」のである。これに力を得た孫文は、それまで率いていた中華革命党の党名を国民党に改め、民衆を主体とした軍隊を創設する方針を固めた。その孫文が模範としたのが、コミンテルンであった。

ではコミンテルンとはなにかと言えば、別名「第三インターナショナル」である。カール・マルクスによって生まれた共産主義は、ウラジミル・イリイッチ・レーニンによって「資本主義体制は『悪』であり、それを打倒して労働者の解放を成し遂げ『労働者の国家』を建設すべきだ」という革命理念になった。その目的のために「万国の労働者団結」をめざした国際組織が、国を超えたものであるがゆえに「インターナショナル」（略して「インター」）と呼ばれた。

最初の組織は第一インターナショナルと呼ばれロンドンに、第二インターナショナルはパリに本拠を置いたが、第三インターナショナルは一九一九年にモスクワで結成された。ソビエトが人類初の共産主義国家を誕生させたからである。したがって、この第三インターナショナルのことを、とくにロシア語で「コミンテルン」と呼ぶ。

以前にも説明したが、共産主義がスターリンや毛沢東がやったように自国民の大虐殺を生み、国内では自由を弾圧し周辺国家を奴隷のように扱うことが顕在化したのは第二次世界大戦終了後のことである。それまでの世界では、とくに青年層は共産主義に好感を持っていた。なぜなら、欧米列強は帝国主義のもとに苛烈な植民地支配を続け、まさに植民地の人々を奴隷のように扱っていたからだ。こうした体制は帝国主義の根本に資本主義があるからで、資本主義体制を打倒しない限り真の人民の幸福は無いとするレーニンの理論を、多くの人が妥当なものと受け止めていたのだ。

日本では「大逆事件」や「尼港事件」の影響で共産主義やソビエト連邦を毛嫌いする人間が多かったが、世界的に見ればむしろ共産主義に好感を持つ人は少なからずいた。とくに人民軍を作って旧体制のロシア帝国を崩壊に導いたレーニンのやり方は、旧体制の軍閥を相手に戦わなければいけない孫文にとっては大いに参考になるものであった。

こうして軍を再編成した孫文は、中国統一をめざして北伐を仕掛けた。この北伐は一九二二年、一九二四年、一九二六年の三度に及んだが、最初の二回は無残な失敗に終わった。そして孫文は、第三回の北伐には参加できなかった。病魔に冒され、寿命が尽きたのだ。一九二五年（大正14）三月のことだったが、じつはその年、孫文は日本を訪れている。

〈十一月日本を訪問し、神戸で「大アジア主義」の題で講演し、欧米の覇道と東洋の王道を対置し、ソビエトを王道国家とし、アジアの被圧迫民族を解放するため日本は覇道を捨て王道に帰り不平等条約を廃棄するよう求めた。二五年三月十二日北京で肝臓癌のため死去。六十歳。国民党への遺書で、「世界でわれわれを平等に待遇する民族と連合し、共同して奮闘す」べきこと、「革命はまだ成功していない」ので努力を続け、国民会議開催と不平等条約廃棄を最短期間に実現すべきことを訴えた。またソビエトへの遺書で、国民党に対し中国を帝国主義の半植民地的状況から解放するためにソビエトと永久に提携するよう命じたことを明らかにするとともに、中ソ両国が世界の被圧迫民族の自由をかちとるため提携して進むよう希望した。〉

（『国史大辞典』「孫文」の項目より一部抜粋。項目執筆者藤井昇三）

孫文は死の直前、共産主義国家ソビエト連邦をきわめて高く評価していた。理由はすでに述べたとおりだ。

（第1480回に続く）

