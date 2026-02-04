【お得】楽天モバイル、1000万回線突破を記念し「超楽天祭」を始動 楽天市場3900円オフや楽天トラベル最大27％オフ
楽天モバイルが契約数1000万回線突破を記念し、本日4日より「超楽天祭」を実施する。楽天モバイル契約者を対象に、同グループ内で利用可能な20種類以上の特典を提供。楽天市場で利用可能な最大3900円オフのクーポン配布や、楽天トラベルでの国内宿泊予約が最大27％オフとなる施策などが含まれる。
先ごろ同社は、都内にて記者説明会を開催。「つながりやすさ強化宣言2026」というスローガンのもと、ネットワーク整備の進捗と今後の展望を説明。説明会に登壇した矢澤俊介代表取締役社長からは、トラフィックが集中するエリアでの通信品質向上を改めて宣言。都内地下鉄の駅構内から走行中に至るまで安定した通信環境を目指す「東京地下鉄強化計画」を進行しており、1月の段階で東京メトロと都営地下鉄の主要区間での対策が完了したことを発表。3月末までには95％が完了する見通しだという。
地下鉄強化計画は都内のみならず全国でも展開されており、札幌市営地下鉄では26年6月、福岡市営地下鉄では27年4月、大阪メトロと名古屋市営地下鉄では27年12月と、順次拡張が進められており、27年中には対応が完了する予定だという。また、山手線の主要18駅にて5Gネットワークの強化が昨年12月に完了。対象には新宿駅、池袋駅、渋谷駅などの主要ターミナル駅のほか、高輪ゲートウェイ駅や恵比寿駅なども含まれる。
同社による、日々の通信環境の改善や強化が、結果として契約数1000万回線突破に繋がったことは言うまでもなく、今回の「超楽天祭」もユーザーへの感謝の気持ちと共に、更なるサービス向上を目指す所信表明と言えるだろう。
「超楽天祭」の開催期間は18日9時59分まで。
