オイシックス新潟アルビレックスBCの桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（57）が4日、PL学園（大阪）の同級生で、1月29日に神奈川県川崎市内の病院で死去した元西武の今久留主成幸さんについて、以下の通り追悼コメントを発表した。

「今久留主の訃報をうけた際、あまりに突然のことで、到底信じることができませんでした。

キャンプイン前日（1月31日）、最後に顔を見てきましたが、涙が止まらず言葉になりませんでした。

高校時代、彼には本当にたくさんのボールを受けてもらいました。

寮生活での苦しい日々も、甲子園で全国制覇を成し遂げた喜びも、ともに分かち合ってきた、かけがえのない仲間です。

また、私が右肘の手術後、復帰に向けて不安を抱えていた時には、彼が球を受けながら、球質や角度を丁寧に確認してくれました。

その時間が、私にとって復活への大きな一歩となりました。

これからも、野球を心から愛していた彼の想いを胸に、少しでも野球界に貢献できるよう、歩み続けていきたいと思います。

心からご冥福をお祈りいたします。

オイシックス新潟アルビレックスBC CBO 桑田真澄」