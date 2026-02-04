ガーシーこと元参院議員の東谷義和氏が4日、X（旧ツイッター）を更新。子どものSNS利用をめぐって持論をつづった。

ガーシー氏は「スペインのサンチェス首相 16歳未満のSNSアクセス禁止＆プラットフォームに年齢確認システム導入義務化を発表」との見出しが付けられた記事を引用。「日本もそーあるべきやなー」との考えを示した。

続けて「よく最近思うのが、小さい子供がiPadをもってYouTube見てるのを見かける。親御さんに聞くと見てるときだけ大人しいからと」と、幼い子どもにタブレットを与える親について言及。「オレらガキの頃は、まわりが持っててもファミコン買ってもらえんかったし、なんならもっとガキのときはウルトラマンの人形や超合金で遊んでた」と自身の少年時代を引き合いに出しつつ、「どんどんSNSの幼少化が進むことが全部ダメとは思わんけど、もう少し親御さんが一緒になって子供とおもちゃで遊んであげるほうが、その子にとってええよーな気がするなー」と指摘し、最後に「まぁ、えらそーにゆうてるけど、未婚で子供もいませんが笑笑」と付け加えた。