¡ÚÃæ¸Å¥¢¥¤¥¢¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÇ¯´Ö¥È¥Ã¥×3¤Ï»°¼Ô»°ÍÍ¡¡1°Ì¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡×Ì¾´ï
¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥¢¥¤¥¢¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ë¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤Î¡ØZX5 Mk¶¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÅçÅÄÃ¤Ìé¤µ¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¯´Ö¥È¥Ã¥×3¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï»°¼Ô»°ÍÍ¤À¤±¤É¡¢¤É¤ì¤â¡È¤Á¤ç¤¤¥°¡¼¥¹¡É¤Ç¤ä¤µ¤·¤½¤¦¡ª¡¡
ºòº£¤ÎÆðÅ´¿Íµ¤¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1°Ì¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤Î2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ØZX5 Mk¶¡Ù¤¬µ±¤¤¤¿¡£¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¿Ä¤¬¶¹¤¤¡¢µå¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¥¹¥¥ë¤Î¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬»È¤¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦ÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¡£ÆðÅ´¤é¤·¤¤µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤ÂÇ´¶¡¢¹½¤¨¤¿´¶¤¸¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢ÆðÅ´¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µå¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿Ä¤â¹¤¯¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é»È¤¨¤ë¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÅçÅÄÅ¹Ä¹¡£Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï6ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç74,000±ß¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿Íµ¤¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤À¡£ ¥È¥Ã¥×3¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅçÅÄÅ¹Ä¹¡£1°Ì¤Î¡ØZX5 Mk¶¡Ù¤Ï²¦Æ»¤ÎÆðÅ´¤Ç¡¢2°Ì¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡ØSTEALTH¡Ù¡Ê2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ï¡¢´²ÍÆÀ¤Î¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢½éÃæµé¼Ô¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¿Í¸þ¤±¡£¤Þ¤¿3°Ì¤Î¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª 10¡Ù¡Ê2018Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯´²ÍÆÀ¤Î¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÉý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬½çÅö¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£ 2°Ì¡ØSTEALTH¡Ù¤È3°Ì¤Î¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¥Æ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë½©°Ê¹ß¤Ë¿·ºî¤¬È¯Çä¡¢È¯É½¤µ¤ì¥Þ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£Ãæ¸Å¥¯¥é¥ÖÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢¡ØSTEALTH¡Ê5ËÜ¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¡Ë¡Ù¤¬45,000±ß¡¢¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¥Æ¥ó¡Ê5ËÜ¥»¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¡Ë¡Ù30,000±ß¡£¤É¤Á¤é¤â¡Ö°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥À¥Õ¥ê¤Ë¶¯¤¯¡¢µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Â¿¾¯¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯Èôµ÷Î¥¥í¥¹¤¹¤ë¤È¤Ê¤¯¥¹¥³¥¢¤¬¤Þ¤È¤á¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÅçÅÄÅ¹Ä¹¡£¥¹¥Á¡¼¥ë¤«¥«¡¼¥Ü¥ó¤«¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ö¤È·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú2025Ãæ¸Å¥¯¥é¥ÖÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥¢¥¤¥¢¥óÊÔ¡Ë¡Û1°Ì¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZX5 Mk¶2°Ì¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É STEALTH3°Ì¥À¥ó¥í¥Ã¥×XXIO 10¡Ê¥Æ¥ó¡Ë¡Ê2018¡Ë¢£²òÀâ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹ ÅçÅÄÃ¤ÌéÅ¹Ä¹¤·¤Þ¤À¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¿¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÆÈ¼«¤Î¼ÒÆâÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÖÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤áºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£Íß¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¾¶¿¡¢»³²¼¡¢º´µ×´Ö¡¢¸¶¡¢²ÏËÜ¡¢´ä°æ»ÐËå¤é½÷»Ò¥×¥í¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¤Ï¡©¡Ú26Ì¾¤Î¥â¥Ç¥ëÄ´ºº¡Û¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¯´Ö¥È¥Ã¥×3¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï»°¼Ô»°ÍÍ¤À¤±¤É¡¢¤É¤ì¤â¡È¤Á¤ç¤¤¥°¡¼¥¹¡É¤Ç¤ä¤µ¤·¤½¤¦¡ª¡¡
