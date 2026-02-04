新潟県教育庁は3日、2026年度の新潟県公立高等学校入学者選抜における「特色化選抜」の志願状況を発表しました。

■全体の志願動向と卒業見込者数

県によりますと、2026年3月の中学校卒業見込者数（中等教育学校前期課程の生徒を含む）は1万8042人で、前年と比較して249人の増加となりました。



入学者選抜を実施する公立高等学校の総数は80校105学科（全日制93学科、定時制12学科）です。このうち、特色化選抜の募集を行うのは26校33学科となっています。





■学校・学科別の主な志願状況

【分野別の志願状況】特色化選抜全体の募集人数306人に対し、志願者数は184人でした。活動分野別の内訳は以下の通りです。スポーツ活動* 実施校数：18校20学科* 募集人数：171人* 志願者数：146人文化活動* 実施校数：5校5学科* 募集人数：117人* 志願者数：36人科学分野の活動* 実施校数：2校2学科* 募集人数：18人* 志願者数：2人※学校数・学科数は延べ数で表しています。

志願者が募集人数を上回った学校（倍率1.0倍以上）



八海（普通）：陸上競技（男女）・スキー（アルペン）（男女）・レスリング（男女）の分野で募集8人に対し、12人が志願。



新潟商業（総合ビジネス・情報処理）：バスケットボール（男子）、剣道（男女）、陸上競技（女子）で募集24人に対し、31人が志願。



新発田商業（商業）：バレーボール（女子）で募集5人に対し、8人が志願。



柏崎（普通）：陸上競技（男女）で募集5人に対し、8人が志願。



新潟中央（普通・食物）：バスケットボール（女子）で募集5人に対し、6人が志願。



巻（普通）：バレーボール（男子）・ソフトテニス（男子）・ホッケー（男女）の分野で募集5人に対し、7人が志願。



上越総合技術（工業）：バレーボール（男子）で募集5人に対し、6人が志願。

■その他の主な学校の状況

新潟中央（普通）：文化又は科学的活動で募集10人に対し、1人が志願。



新潟中央（音楽）：音楽で募集28人に対し、20人が志願。



新潟西（普通）：サッカー（男子）で募集12人に対し、8人が志願。



新潟工業（ミライ創造工学）：ラグビー（男子）、サッカー（男子）、ウエイトリフティング（男子）、バスケットボール（男子）で募集18人に対し、15人が志願。



阿賀黎明（普通）：地域探究で募集12人に対し、4人が志願。



村上桜ケ丘（総合）：陸上競技（駅伝）（男子）、野球（男子）で募集10人に対し、2人が志願。



中条（普通）：地域探究で募集24人に対し、4人が志願。



阿賀野（普通）：地域探究で募集12人に対し、5人が志願。



長岡大手（普通・家政）：水泳（競泳）（男女）で募集8人に対し、7人が志願。



長岡商業（総合ビジネス）：バレーボール（女子）、ソフトテニス（男女）で募集16人に対し、13人が志願。



新潟県央工業（工業）：レスリング（男子）、卓球（男子）で募集10人に対し、2人が志願。



小出（普通）：スキー（クロスカントリー）（男女）、陸上競技（男女）で募集7人に対し、7人が志願。



十日町（普通）：スキー（クロスカントリー）（男女）、陸上競技（男女）で募集10人に対し、7人が志願。



十日町総合（総合）：スキー（ノルディック）（男女）で募集5人に対し、1人が志願。



松代（普通）：地域探究で募集24人に対し、3人が志願。



新井（総合）：スキー（男女）で募集5人に対し、2人が志願。



海洋（水産）：相撲（男子）、海洋・水産で募集8人に対し、5人が志願。

■志願者が0人だった学校・学科

以下の学校・学科（分野）では、今回の発表時点で志願者がありませんでした。



新津工業（工業マイスター・生産工学・ロボット工学・日本建築）：科学、ものづくり・木工、ロボット・コンピュータ（募集6人）



阿賀黎明（普通）：ローイング（ボート競技）（男女）（募集4人）



長岡（理数）：自然科学（募集3人）



加茂（普通）：器械体操（男女）（募集5人）



羽茂（普通）：地域探究（募集12人）

■今後のスケジュール

特色化選抜および一般選抜、2次募集に関する今後の日程は以下の通りです。



【特色化選抜】

面接等：2月9日（月）

合格内定通知：2月12日（木）午前10時（ウェブ出願システムによる）



【一般選抜】

出願期間：2月16日（月）～2月18日（水）午前11時まで

志願変更期間：2月24日（火）～2月26日（木）午前11時まで

学力検査：3月4日（水）



【学校独自検査】

新潟中央高等学校音楽科：3月5日（木） 定時制の課程：3月4日（水）



【学力検査追検査】

3月9日（月）



【学校独自検査追検査】

新潟中央高等学校音楽科：3月10日（火）定時制の課程：3月9日（月）



【合格者の発表】

3月12日（木）午後（※特色化選抜合格者も合わせて発表）



【2次募集（欠員補充）】

実施校・学科の発表：3月13日（金）午後2時（予定）

出願期間：3月16日（月）～3月17日（火）正午まで

学力検査・面接等：3月18日（水）

合格者の発表：3月19日（木）