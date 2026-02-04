Ｊ３福島に期限付き移籍で加入した元サッカー日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が４日、合宿地の千葉県成田市での練習に参加し、約１時間４５分汗を流した。２６日に５９歳を迎えるレジェンドは、チームメートの若手に向けて「みんな本当に尊敬します」など、敬意を表した。

若手に混じってミニゲーム、１０分×３セットの紅白戦１本目など精力的にプレー。「ナイスカズさん！」といった声が飛ぶなど、始動から約１カ月が経過した中で、すっかりチームに溶け込んでいる様子だった。

言わずもがな、経験値は圧倒的。若手からアドバイスが殺到かと思いきや「あんまり…サッカーの話はね。どんな家に住んでるとか、家の広さとか車の台数とか、昔どんな遊びしてた。そんなことしか聞かれない。サッカーの話はないですね」と苦笑いを浮かべた。

いわゆる“Ｚ世代”とのジェネレーションギャップがあるのかと問われると「キャップは感じませんけどね。僕の若いころより真面目だし、全然いい子たちです。僕なんかめちゃくちゃでしたからね。みんな本当に尊敬しますよ」とべた褒め。「みんな親切で気も使ってくれますし、仲良くやれている。でもピッチに立ったら年齢というのはあまり気にならないし、みんなもそうだと思う。年齢関係なくピッチの上では、要求し合いながら高いレベルを目指してやれたら」と、若手との切磋琢磨（せっさたくま）に意欲を示した。。