女優の南沙良（23）が体調不良のため、6日に公開される主演映画「禍禍女」（マガマガオンナ）の舞台あいさつなどを欠席することが4日、公式サイトで発表された。

公式サイトでは、4日に行われる恋愛トークイベント付き先行上映会および公開初日の6日に行われる監督・キャスト舞台あいさつ付き上映会について「南沙良は体調不良のため登壇を欠席させていただくこととなりました」と報告。「楽しみにしてくださった皆様に、ご迷惑、ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げますとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

同作は、お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（33）の映画初監督作で、ストーリーはゆりやんの恋愛体験を反映した、恋愛史上“最狂”の復讐劇。主役の美大生をを南沙良が演じる。

ゆりやんも自身のXを更新し、南の欠席について「みなさまへ この度は楽しみにしてくださっていたのに申し訳ございません」と詫びつつ、「わたしは予定通りに登壇させていただきます！『禍禍女』を楽しんで頂けるように全力で頑張りますのでどうぞよろしくおねがいいたします！！！」と呼びかけた。