東京大学前総長の五神(ごのかみ)真氏が、東大教授への贈賄容疑で先日書類送検された「日本化粧品協会」の引地功一氏から、無料でエステなどの美容サービスを受けていたことが、「週刊文春」の取材で分かった。引地氏が「週刊文春」の取材に証言した。

【画像】東大前総長の五神真氏（68）

1月24日、東大大学院医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者（62）が、引地氏から高級ソープ店などで多額の接待を受けたとして収賄容疑で逮捕された。佐藤氏の部下だった吉崎歩元特任准教授（46）も同容疑で書類送検されている。



東京大学は1月28日、汚職事件について会見を開いた ©時事通信社

東大側から持ちかけられた「エステ接待」は医学部研究室で…

一方の五神氏といえば、2015年から21年まで6年間にわたり東京大学総長を務め、初の大学債発行など、ユニークな大学経営で注目された人物。現在は国立研究開発法人理化学研究所の理事長で、日本を代表する研究機関のトップである。

「エステ接待」が行われたのは2024年9月7日、場所は東大医学部の研究室だったという。かかった費用は引地氏側が全額負担している。引地氏によれば、この「エステ接待」は東大側から持ちかけられたもので、共同研究を進める際の見返りを期待してのものだったという。

五神氏が理事長を務める理化学研究所に対し、接待の経緯について問い合わせると、当該の日にエステ施術を受けたことなどは認め、次のように答えた。

「（理研の）意思決定の公正性に問題がある事象とは承知しておりませんが、念のため、外部有識者による検証を実施します」

2月4日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および2月5日（木）発売の「週刊文春」では、五神氏に対する「エステ接待」の全容を報じる。引地氏と東大教授が交わしたメッセージの内容、また東大と有名上場企業の研究をめぐる「ゼロ円契約」についても詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月12日号）